Grävmaskinist till vår verksamhet på Viscaria
2026-02-04
Dina arbetsuppgifter
Gruvbolaget Viscaria är ett modernt gruvbolag som återöppnar koppargruvan i Kiruna. Med hjälp av senaste teknik inom gruvbrytning, logistik och vattenrening strävar de efter att bli en av världens mest hållbara kopparproducenter.
Vi på LTH är glada att från start vara en del av gruvans återöppning i ett nära samarbete med gruvbolaget. Idag har vi en liten verksamhet på plats som behöver förstärkas och bli större, vilket vi ser fram emot. Vårt aktuella uppdrag kommer främst vara att utföra mark- och servicetjänster.
Vi söker nu en erfaren grävmaskinist för schaktning, lastning och markarbeten, du bör även ha kunskap för GPS-styrning. Då det är många projekt som ska startas upp kommer du vara en del av hela verksamheten.
Utbildning och kvalifikationer
Kraven är giltigt B-kort samt förarbevis/utbildningsintyg för grävmaskin
Meriterande är erfarenhet av schaktning och GPS-styrning
Vem är du som person?
Du är engagerad i det du gör, är flexibel och har lätt att anpassa dig till varierande omständigheter. Du har hög samarbetsförmåga och ett positivt bemötande. Du tar ansvar för de fordon som du kör och är noggrann för att undvika skador samt håller fordonet i ett bra skick. Vi arbetar för en säker arbetsplats och förutsätter att du arbetar med säkerhet i fokus.
Det är viktigt för oss att du vill bidra till den inkluderande och familjära kultur som vi på LTH har byggt upp där vi tillsammans jobbar för kundens och företagets bästa. Vi arbetar utifrån vår värdegrund som varje anställd är en del av:
KVALITET - Vi arbetar säkert, miljövänligt och kostnadseffektivt med kunden i fokus. Vi är stolta över våra prestationer och resultat. Vi levererar alltid det lilla extra.
KOMPETENS - Vi är trygga i våra arbetsuppgifter och vi delar med oss av erfarenhet och kunskap. Vi har rätt utbildning och behörighet. Vi utövar ett gott ledarskap och medarbetarskap där vi ger rätt förutsättningar för att ständigt förbättras.
ENGAGEMANG - Vi tar ett personligt ansvar genom en positiv attityd, intresse och delaktighet. Vi har en familjär anda där vi hjälps åt, bryr oss om varandra och jobbar för kundens och företagets bästa.
Omfattning och skift
Arbetstider: skiftgång 7/7
Möjlighet att hyra personalbostad
Tillträde enligt överenskommelse
Vi erbjuder en trevlig arbetsplats, kollektivavtal, friskvårdsbidrag och andra förmåner som till exempel förmånliga privatförsäkringar mm. Ersättning
