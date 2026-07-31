Grävmaskinist till vår kund i Upplands-Bro
Yourstaff 365 AB / Maskinförarjobb / Upplands-Bro Visa alla maskinförarjobb i Upplands-Bro
2026-07-31
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Yourstaff 365 AB i Upplands-Bro
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Är du en ansvarsfull person som älskar att arbeta med fordon? Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som grävmaskinist till ett heltidsuppdrag på en återvinningsanläggning i Upplands-Bro. Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär sortering och hantering av metall och andra material - ofta med hjälp av grävmaskin eller annan maskinutrustning. Som grävmaskinist arbetar du utomhus på en återvinningsanläggning där du ansvarar för att sortera olika typer av material på ett säkert och effektivt sätt. Arbetet sker i en organiserad miljö där säkerhetsrutiner är väldigt viktiga. Du ska kunna samarbeta med övriga grävmaskinister och operatörer för ett framgångsrikt samarbete.
Arbetstider: Måndag–Fredag kl. 07:00–16:00Kvalifikationer
Erfarenhet av att köra grävmaskin (bevis eller certifikat är meriterande)
God fysisk förmåga
B-körkort och tillgång till bil
Grundläggande kunskaper i engelska
Ansvarstagande, noggrann och säkerhetsmedveten
Vi arbetar löpande med intervjuer och urval därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan slutdatum om vi matchat rätt kandidat. Observera att vi inte tar emot ansökningar eller CV via mail. Välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Yourstaff
Yourstaff är ett kompetensföretag med en kärnverksamhet inom produktion, logistik, industri och teknik. Vi är specialister med 40 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering. Vår ambition är att vara en trygg arbetsgivare och rekryteringspartner som får företag och medarbetare att växa genom rätt matchning. På Yourstaff tror vi på mångfald inkludering och välmående. Våra ledord är kunskap, service, tillit, kvalitet och hållbarhet. Yourstaff ser medarbetaren som hjärtat i verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yourstaff 365 AB
(org.nr 556955-2564), https://www.yourstaff.se/
197 93 BRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Yourstaff AB Kontakt
Regionchef
André Celik andre@yourstaff.se Jobbnummer
10016814