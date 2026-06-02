Grävmaskinist till Schaktmaskiner Mykkälä!
Vi söker en skicklig och driven grävmaskinist som vill bli en del av vårt team! Hos oss får du möjlighet att arbeta med varierande projekt, utveckla dina färdigheter och bidra till projekt som gör skillnad i vardagen. Om du trivs med att arbeta självständigt, samtidigt som du är en lagspelare, kan detta vara rollen för dig.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Schaktmaskiner Mykkäläs räkning en grävmaskinist. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos vår kund under 6 månader.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och kundens önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till matilda.lindfors@pn.se
)Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Som grävmaskinist hos Schaktmaskiner Mykkälä ansvarar du för precisionsarbete med grävning inom bland annat VA-ledningsarbeten och grundläggning. Du arbetar med varierande projekt och maskinella uppdrag, vilket innebär att ingen dag är den andra lik. Rollen kräver erfarenhet, noggrannhet och en god förståelse för maskinens funktioner och säkerhetskrav.
Vi söker dig som
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen. Vi söker dig som är en erfaren och ansvarstagande grävmaskinist med ett genuint intresse för maskinellt arbete och byggprojekt. Du är noggrann, flexibel och van vid att hantera varierande arbetsuppgifter självständigt, samtidigt som du fungerar väl i team. Erfarenhet av VA-ledningsarbeten och grundläggning är meriterande, liksom en god förståelse för säkerhet och maskinteknik.
Arbetstiderna är förlagda måndag-torsdag alternativt skiftgång 7/7.
Krav för tjänsten:
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Matilda Lindfors / matilda.lindfors@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på matilda.lindfors@pn.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650)
972 33 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Schaktmaskiner Mykkälä AB Kontakt
Konsultchefsassistent
Matilda Lindfors matilda.lindfors@pn.se +46701407818 Jobbnummer
9941240