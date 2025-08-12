Grävmaskinist till mark- anläggningsprojekt i Stockholmsområdet

Framtiden i Sverige AB / Maskinförarjobb / Stockholm
2025-08-12


Grävmaskinist till mark- & anläggningsprojekt i Stockholmsområdet

Letar du efter nästa steg som grävmaskinist? Vi söker dig som är trygg bakom spakarna, gillar ansvar och vill bli en del av ett erfaret och jordnära team. Här får du stabila villkor, varierande dagar och kollegor som stöttar varandra. Sök idag!

Är det dig vi söker?

Du tar ansvar, arbetar självständigt och trivs i samarbete med andra. Du kommunicerar öppet, hjälper till där det behövs och bidrar till en positiv arbetsmiljö.

Vi söker dig som har:
• Minst 2 års erfarenhet av grävmaskinskörning
• Yrkesbevis för grävmaskin
• B-körkort
• God svenska och engelska
Meriterande om du även har:
• BE-körkort
• Säkra lyft, Arbete på väg eller liknande utbildningar
• Kan kommunicera på polska eller litauiska

Om rollen

Som grävmaskinist hos Northex kör du grävmaskiner mellan 16-30 ton och arbetar främst inom infrastrukturprojekt i Stockholm. Du är ansvarig för dagligt underhåll och samarbetar nära med kollegor inom anläggning och ledning.
Arbetstider: Mån-tors 06:30-16:00, fredag till 14:00. Inga traktamentsresor - du utgår hemifrån.

Vi erbjuder
• Trygg anställning i ett växande företag
• Eget ansvar i ett familjärt och erfaret team
• God stämning och kollegial stöttning

Om Northex

Northex är ett bolag inom mark- och anläggning som erbjuder helhetslösningar - från maskiner och transporter till totalentreprenader. Med säte i Mariefred och kontor i Tumba är de aktiva i hela Mälardalen. Teamet består av cirka 15 personer i olika åldrar med god sammanhållning och nära samarbete.

Om Framtiden AB

Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du bli anställd hos Northex.

Praktisk information

Plats: Stockholm - du utgår hemifrån
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Vardagar 06:30-16:00 (kortare fredag)
Start: Enligt överenskommelse
Process: Intervju med Framtiden Intervju med Northex Beslut

Vi se framemot din ansökan!

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51097_JOB".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Framtiden i Sverige AB (org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com

Arbetsplats
Framtiden AB

Kontakt
Denitsa Zheleva
denitsa.zheleva@framtiden.com

Jobbnummer
9454065

