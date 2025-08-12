Grävmaskinist till mark- anläggningsprojekt i Stockholmsområdet
Framtiden i Sverige AB / Maskinförarjobb / Stockholm Visa alla maskinförarjobb i Stockholm
2025-08-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Grävmaskinist till mark- & anläggningsprojekt i Stockholmsområdet
Letar du efter nästa steg som grävmaskinist? Vi söker dig som är trygg bakom spakarna, gillar ansvar och vill bli en del av ett erfaret och jordnära team. Här får du stabila villkor, varierande dagar och kollegor som stöttar varandra. Sök idag!
Är det dig vi söker?
Du tar ansvar, arbetar självständigt och trivs i samarbete med andra. Du kommunicerar öppet, hjälper till där det behövs och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi söker dig som har:
• Minst 2 års erfarenhet av grävmaskinskörning
• Yrkesbevis för grävmaskin
• B-körkort
• God svenska och engelska
Meriterande om du även har:
• BE-körkort
• Säkra lyft, Arbete på väg eller liknande utbildningar
• Kan kommunicera på polska eller litauiska
Om rollen
Som grävmaskinist hos Northex kör du grävmaskiner mellan 16-30 ton och arbetar främst inom infrastrukturprojekt i Stockholm. Du är ansvarig för dagligt underhåll och samarbetar nära med kollegor inom anläggning och ledning.
Arbetstider: Mån-tors 06:30-16:00, fredag till 14:00. Inga traktamentsresor - du utgår hemifrån.
Vi erbjuder
• Trygg anställning i ett växande företag
• Eget ansvar i ett familjärt och erfaret team
• God stämning och kollegial stöttning
Om Northex
Northex är ett bolag inom mark- och anläggning som erbjuder helhetslösningar - från maskiner och transporter till totalentreprenader. Med säte i Mariefred och kontor i Tumba är de aktiva i hela Mälardalen. Teamet består av cirka 15 personer i olika åldrar med god sammanhållning och nära samarbete.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du bli anställd hos Northex.
Praktisk information
Plats: Stockholm - du utgår hemifrån
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Vardagar 06:30-16:00 (kortare fredag)
Start: Enligt överenskommelse
Process: Intervju med Framtiden Intervju med Northex Beslut
Vi se framemot din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51097_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Denitsa Zheleva denitsa.zheleva@framtiden.com Jobbnummer
9454065