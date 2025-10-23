Grävmaskinist till Mark och Trädgård Skottorp
2025-10-23
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
, Laholm
, Halmstad
, Varberg
Vi söker en erfaren Grävmaskinist till vårt team!
Vi på Mark och Trädgård Skottorp söker nu en erfaren och självgående grävmaskinist till våra uppdrag. Är du en skicklig maskinist med öga för precision och säkerhet? Vill du jobba i ett stabilt företag med varierande projekt mot främst kommunen. Då kan du vara den vi söker! Vi har kontor i både Helsingborg, Ängelholm, Halmstad och Varberg.
Vardagen i ditt nya team
Som grävmaskinist hos oss kommer du att arbeta i ett roligt team där vi respekterar varandra. Du kommer att utgå från Helsingborg och vi jobbar för det mesta med lättare anläggning och man får verkligen vara en lagspelare hos oss. Vi söker en prestigelös person som inte är fast i maskinen utan är beredd att hjälpa till där det behövs inom våra entreprenader med alla typer av arbete så som plantering, plattsättning, servicejobb och övriga diverse arbete som kommer in. Vi värdesätter ett varierat arbete.
Vintertid hjälps vi åt att köra snö i antingen Ängelholm eller Helsingborg med beredskap.
Du kommer bland annat att jobba med
Enklare reparationer av grusvägar/gång och cykelvägar samt påfyllning av material
Nyanläggning av GC vägar
Servicejobb som tex plattsättning, anläggningsarbete där man jobbar antingen självständigt eller ihop med en kollega. Enklare jobb som tex sätta vägskyltar.
Urgrävningar av rabatter i centrum Helsingborg
Hjälpa till att köra snö vintertid där beredskap ingår
Maskinparken: De maskiner du främst kommer att jobba med är vår Wacker Neuson hjulgrävare på 10 ton. Vi använder oss även av weidemann hjullastare i våra arbeten. I ditt arbete ingår underhåll och daglig tillsyn av maskinen.
Vad söker vi?
Driven och strukturerad person
God samarbetsförmåga och ansvarstagande
Prestigelös lagspelare som kan hjälpa till där det behövs
Krav för tjänsten:
Erfarenhet av att köra grävmaskin (band och/eller hjul)
Yrkesbevis för grävmaskin, hjullastare är ett stort plus.
B-körkort
God vana av att läsa ritningar och arbeta självständigt
Svenska i tal och skrift
Övrigt:
Lön enligt kollektivavtal
Tillsvidareanställning med 6 månader provanställning
Placering i Helsingborg men arbete kan komma att se på de olika orterna
Start enligt överenskommelse
KONTAKT OCH ANSÖKAN
För mer information eller frågor om tjänsten kontakta Henrik Rantzow på henrik@markochtradgard.se
.
Skicka din ansökan senast den 14/11, men gärna så snart som möjligt då urval sker löpande.
