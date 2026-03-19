Grävmaskinist sökes för VA-, dränerings- och trädgårdsarbeten
2026-03-19
Är du en erfaren och självgående grävmaskinist som trivs med varierande arbetsdagar och stort eget ansvar? Då kan du vara den vi söker.
Vi söker nu en engagerad och initiativtagande grävmaskinist för arbete med enskilda avlopp, villadräneringar och utemiljöer. Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team där vi värdesätter kvalitet, noggrannhet och yrkesstolthet i allt vi gör.

Om tjänsten
I rollen som grävmaskinist kommer du främst att arbeta med:
Schaktning för enskilda avloppsanläggningar
Dränering av villor och fastigheter
Sten- och plattläggning
Arbete i trädgårdsmiljöer där precision och planering är avgörande
Återställning och andra förekommande markarbeten
Arbetet innefattar även moment utanför maskinen och kan periodvis vara fysiskt krävande. Rollen är varierande och kräver både god maskinvana och ett praktiskt handlag.
Arbetsområde
Arbetet utförs ute hos våra kunder inom Västra och mellersta Västra Götaland.
Vi söker dig som:
Är självgående och tar egna initiativ
Har erfarenhet av arbete med enskilda avlopp och/eller dränering
Har god vana av precisionsgrävning i känsliga miljöer (t.ex. villatomter)
Har förståelse för helheten i mark- och anläggningsprojekt
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Har god samarbetsförmåga
Trivs med ett fysiskt och varierande arbete
Har B-körkort
Det är meriterande om du har BE-körkort och är van vid att själv transportera exempelvis minigrävare mellan arbetsplatser.Så ansöker du
Vi har flera tjänster ute samtidigt. För att din ansökan ska kunna hanteras är det därför mycket viktigt att du tydligt anger vilken tjänst du söker (t.ex. "Grävmaskinist - VA/Dränering") i din ansökan eller i ämnesraden på mejlet. Ansökningar utan denna information kommer tyvärr inte att behandlas.
Skicka ditt CV till jobb@markbaronen.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
E-post: jobb@markbaronen.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grävmaskinist - VA". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Markbaronen AB
(org.nr 559148-6302) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9807930