Grävmaskinist Produktionslastning Aitik, Gällivare
Nkraft söker nu en erfaren och skicklig grävmaskinist för produktionslastning till långsiktigt uppdrag i Aitik, Gällivare.
Detta är en tjänst för dig som har gedigen erfarenhet av produktionslastning och som är van att arbeta i högt tempo med fokus på säkerhet, kvalitet och effektivitet. Uppdraget är långsiktigt med omgående start.

Om tjänsten
Som produktionslastare kommer du att arbeta i en aktiv produktionsmiljö där noggrannhet, effektivitet och säkerhet är avgörande.
Arbetet innebär lastning i maskiner såsom 950 och 6015, där du ansvarar för att produktionen flyter enligt plan och att lastningen sker på ett säkert och effektivt sätt.
Du arbetar självständigt under skiftgång och förväntas ta fullt ansvar för maskin, arbetsområde och arbetsmoment.Dina arbetsuppgifter
• Produktionslastning i 950 och 6015
• Säker och effektiv hantering av material
• Daglig tillsyn och skötsel av maskin
• Samarbete med övrig produktion och arbetsledning
• Följa säkerhetsrutiner och arbetsmiljöföreskrifterKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har dokumenterad erfarenhet av produktionslastning (krav)
• Har vana av arbete i större produktionsmiljö, gärna industri eller gruva
• Är självgående och ansvarstagande
• Arbetar strukturerat och har god säkerhetsmedvetenhet
• Har B-körkort
Meriterande är erfarenhet från arbete i gruvmiljö eller liknande tung produktion.
Anställningsvillkor
• Ort: Aitik, Gällivare
• Skift: 7/7
• Boende finns
• Lön enligt kollektivavtal
• Start: Omgående
• Uppdraget är långsiktigt
Vi söker en stabil och pålitlig maskinist som vill arbeta i en professionell produktionsmiljö med tydliga ramar och långsiktighet.
Är du rätt person för rollen är du varmt välkommen att skicka in din ansökan.Kontaktperson för detta jobb
Carl-David Almqvist carl-david@nkraft.se
073-059 46 12 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: carl.david@nkraft.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare N Kraft Bemanning AB
(org.nr 559432-0508)
Storgatan 52 B

117 32 STOCKHOLM
