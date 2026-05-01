Grävmaskinist & Anläggare till växande entreprenadbolag i Uppsala
2026-05-01
Publiceringsdatum2026-05-01Om företaget
Askarbäck Entreprenad AB är ett av Uppsalas ledande företag inom grund- och anläggningsarbeten för husgrunder. Vi växer och söker nu fler engagerade medarbetare till vårt team.Om tjänsten
Vi söker både grävmaskinister och anläggare som vill vara med och bygga framtidens bostäder i Uppsala med omnejd.
Arbetet innefattar bland annat:
Schaktning och grundläggning
Finplanering
VA-arbeten
Husgrunder och markförberedelse
Samarbete i team ute på projekt
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som grävmaskinist eller anläggare
Är självgående och tar ansvar
Har god arbetsmoral och gillar att jobba i team
Har B-körkort (krav)
Har maskinförarbevis (för grävmaskinist)
Meriterande:
Erfarenhet av husgrunder
GPS/Maskinstyrning
Yrkesbevis Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Ansökan skickas via epost
E-post: jobb@askarback.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Askarbäck Entreprenad AB
(org.nr 556808-8271) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
