Grävmaskinist med erfarenhet till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2026-04-15
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar, med ansvar för flera centrala samhällsfunktioner. Med cirka 450 medarbetare arbetar vi med planering, utveckling och förvaltning av kommunens infrastruktur, fastigheter, parker och utemiljöer. Förvaltningen ansvarar även för vatten- och avloppsverksamhet, avfallshantering, måltidsservice, lokalvård samt räddningstjänst.
Du tillhör Gatu-Parkavdelningen inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Tillsammans utför avdelningens ca 60 medarbetare drift och underhåll av gator, gång och cykelvägar, parker, fastighetsmark, grönområden, och andra allmänna platser. Vi har en egen verkstad/förrådsenhet. Vi utför även anläggningsarbeten i egen regi där ingår även underhåll av ledningsnätet där du kommer vara placerad.
Vill du vara delaktig i vår fortsatta utveckling inom VA och anläggning?
Arbetsuppgifter
Så här bidrar du i rollen som grävmaskinist.
Hos oss får du ett självständigt och varierande arbete där du kör vår hjulgrävare Volvo EWR170E. Samtidigt blir du en del av ett stöttande team med hjälpsamma och kunniga kollegor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Utföra grävarbeten enligt ritningar och beskrivningar
* Ansvara för underhåll och skötsel av grävmaskinen
* Samarbete med övriga medarbetare för att säkerställa att arbetet utförs enligt plan.
Du utgår från vår verksamhet på Ramstadgatan i Mjölby eller startar din dag från någon av de arbetsplatser som pågår.
Du ansvarar för kontroll, daglig tillsyn och skötsel av ditt fordon, och vi ser till att du får de rätta förutsättningarna för att göra ett bra jobb.
Din huvudsakliga arbetstid är under dagtid, men du kommer även att ingå i vår grupp för beredskap vilket kan medföra arbete under andra timmar på dygnet. Beredskapen är över hela året och rullar enligt schema.
Arbetet utförs inom Mjölby kommun.

Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för yrket, är skicklig i maskin och vi ser gärna att du har erfarenhet av främst hjulgrävare. Erfarenhet av körning med GPS är ett krav.
För den här rollen behöver du förarintyg/yrkesbevis för grävmaskin, APV och B-Körkort.
ADR, EBR/ESA är meriterande.
Du har en hög förmåga att leverera resultat, både vad gäller kvalitet och produktivitet. Du arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt. Du har lätt för att fokusera på kundens behov och uppnå god kundtillfredsställelse.
Du är trygg och van vid att arbeta självständigt hos kunder samtidigt som du har lätt och gillar att samarbeta med andra.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318016".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Mjölby kommun
595 30 MJÖLBY
För detta jobb krävs körkort.
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samordnare anläggning
Jonny Allansson jonny.allansson@mjolby.se 010-234 62 99
