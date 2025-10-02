Granskande reporter med fokus på kommunjournalistik
Vi söker en nyhetsreporter (fast tjänst) med särskilt uppdrag att bevaka och granska våra kommuner. Du kommer att få en nyckelroll i att syna beslutsfattare, följa upp kommunala affärer och se till att våra läsare får veta vad som verkligen händer i Pite älvdal.
På Piteå-Tidningen tror vi på lokaljournalistikens kraft att förändra och förbättra samhället. Vi vill inte bara rapportera - vi vill avslöja, analysera och sätta press på de som har ansvar.
Vem är du?
Du är en granskande journalist i hjärtat. Du tycker det är självklart att begära ut allmänna handlingar, följa pengarna, läsa protokoll - och ställa de frågor som makthavare helst vill slippa. Du har modet att stå kvar när det blåser och förmågan att förklara komplexa kommunala skeenden på ett begripligt sätt.
Samtidigt har du känsla för nyhetsvärdering, tempo och vet hur du får en yngre publik att bry sig om frågor som rör demokrati, pengar och makt.
Vi erbjuder dig:
- En fast tjänst på en oberoende lokalredaktion med starkt fäste i Pite älvdal.
- Tydligt fokus på kommunbevakning och granskande journalistik.
- En redaktion där du får arbeta med egna grävprojekt, men också snabba nyheter och längre fördjupningar i text, bild och rörligt.
- Ett kunnigt och engagerat team där journalistiken står i centrum.
- En redaktion där utveckling, jämställdhet och mångfald tas på allvar - liksom vikten av att ha roligt på jobbet.
Vi söker dig som:
- Har journalistutbildning eller motsvarande erfarenhet.
- Har erfarenhet eller starkt intresse för kommunjournalistik och grävande arbete.
- Är van att jobba självständigt och ta egna initiativ.
- Har god digital förståelse och är trygg i att arbeta med text, bild och video.
- Har B-körkort.
Tjänsten är schemalagd med arbete på dagtid, kvällar och helger. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vill du vara med och granska våra kommuner - och göra skillnad på riktigt?
Välkommen med din ansökan!
Skicka din ansökan till oss redan idag! Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Mari Berglund, mari.berglund@pt.se
För fackliga frågor kontakta Micke Lindgren (SJF), micke.lindgren@pt.se
Vi är en värderingsstyrd koncern som eftersträvar jämställdhet och mångfald och värdesätter därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsplats genomför vi som en del av vår rekryteringsprocess bakgrundsanalyser på utvalda kandidater.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
NTM Media är ett av Sveriges största bolag för lokal media. Kärnan i vår verksamhet är en fri och oberoende journalistik som skapar lokal samhällsnytta och värnar demokrati. Vi levererar lokala nyheter idag för ett bättre samhälle imorgon.
Vårt bolag består har två delar; vår redaktionella verksamhet och vår kommersiella säljorganisation. Den gemensamma grunden är vår lokalkännedom. Genom Sveriges starkaste lokala nyhetskanaler, med 18 prenumererade nyhetstitlar från Vimmerby i söder till Kiruna i norr, når vi varje dag över en miljon läsare.
NTM Media ägs av NTM, en stiftelseägd koncern med hjärtat i den lokala journalistiken. Vi har inga kortsiktiga avkastningskrav, vilket gör att vi kan agera långsiktigt med främsta syfte att bedriva publicistisk verksamhet. Läs mer om vår koncern på ntm.se.
