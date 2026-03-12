Gränsforsbruk söker Butik- och guideansvarig - Säsong 2026 (100%)
2026-03-12
Vill du arbeta i en unik bruksmiljö där hantverk, historia och mötet med människor står i centrum?Gränsfors Bruk söker nu en butik- och guideansvarig för säsongen 2026.Det här är en roll för dig som är social, strukturerad och trygg i att leda verksamheten i det dagliga arbetet - utan att ha formellt personalansvar.Publiceringsdatum2026-03-12Om företaget
Gränsfors Bruk är ett internationellt välkänt smidesbruk med rötter i den svenska hantverkstraditionen. Här tillverkar vi yxor med fokus på kvalitet, hållbarhet och genuint hantverk. Varje yxa smids för hand och signeras av smeden som tillverkat den - ett bevis på yrkesskicklighet och stolthet.
Vi tar årligen emot besökare från hela världen som vill uppleva vår produktion, vår historia och vår filosofi kring hållbar tillverkning. Hos oss möts industri, hantverk och besöksnäring i en unik miljö där tradition och framtid går hand i hand.Dina arbetsuppgifter
Som butik- och guideansvarig har du en central roll i den dagliga verksamheten på Gränsfors Bruk. Du ansvarar för att butikens drift fungerar smidigt under säsongen och att våra besökare får ett professionellt, välkomnande och minnesvärt bemötande.
En viktig del av tjänsten är att planera och genomföra guidade turer i fabriken. Du leder besökare genom verksamheten, berättar om vår historia, vår produktion och vårt hantverk - på både svenska och engelska. I rollen ingår även att ge tydliga säkerhetsinstruktioner och säkerställa att dessa följs under besöken.
Utöver mötet med besökare ansvarar du för butikens löpande arbete, såsom inventering, kassahantering och rapportering i kassasystem. Du hanterar in- och utleveranser i Monitor ERP och har ett övergripande ansvar för att ordning och struktur upprätthålls i butik och lager.
Rollen innebär också att samordna det dagliga arbetet i teamet och fördela arbetsuppgifter vid behov. Du har inget formellt personalansvar, men fungerar som en naturlig arbetsledare i vardagen och ser till att verksamheten flyter på - även under intensiva dagar med många besökare.
Det här är en varierad tjänst där du växlar mellan att möta människor, arbeta administrativt och säkerställa att den dagliga driften fungerar effektivt och professionellt.
Om dig
Vi söker dig som är en trygg och social person som trivs i mötet med människor. Du tycker om att berätta, förklara och dela med dig av kunskap - både på svenska och engelska - och känner dig bekväm med att tala inför grupper. Att ge tydliga instruktioner, exempelvis kring säkerhet, faller sig naturligt för dig och du har en förmåga att skapa förtroende i din kommunikation.
Du är strukturerad och självgående och van att planera din egen arbetsdag. Samtidigt har du förmågan att samordna och fördela arbetsuppgifter när det behövs, så att arbetet i teamet flyter på. Du är lösningsorienterad och behåller lugnet även under intensiva dagar med många besökare och högt tempo.
För tjänsten krävs B-körkort samt goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du även talar tyska, har erfarenhet av att arbeta i Monitor, är van vid kassasystem såsom iZettle samt har erfarenhet av dokumentation.
Information om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid (100 %) under perioden 1 april till 30 september 2026. Startdatum kan vid behov skjutas fram upp till två veckor, dock inte mer än så.
Du rapporterar direkt till platschef och ingår i det team som ansvarar för att verksamheten fungerar väl under vår intensiva besökssäsong. Rollen innebär inget formellt personalansvar, men du förväntas ta ansvar för den dagliga samordningen av arbetet inom butik och guidning.
Arbetstiden är förlagd till vardagar kl. 07.00-16.00. Lördagsarbete ingår varannan vecka, då är arbetstiden kl. 09.00-14.00. Under säsongen kan tempot periodvis vara högt, särskilt under dagar med många besökare, vilket ställer krav på flexibilitet och god planeringsförmåga.
Tjänsten är placerad på Gränsfors Bruk och innebär en varierad arbetsdag där du kombinerar kundmöten, guidningar och administrativa uppgifter med ansvar för den dagliga driften.
Anställningsform: Visstidsanställning 1 april - 30 september
Tjänstgöring: Heltid
Startdatum: 1 april (Startdatum kan skjutas upp max 2 veckor)
Arbetstid: Vardagar 07-16, varannan lördag 9-14
Lön: Månadslön efter överenskommelse
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team på Gränsforsbruk. För mer information om tjänsten, kontakta Lars-Åke Svensson på 072-099 63 88 eller lars-ake@gransforsbruk.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7372889-1888182". Arbetsgivare Min Byrå i Jämtland AB
(org.nr 559027-7041), https://jobb.min-byra.se
