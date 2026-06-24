Gransäterskolan söker legitimerad lärare i NO/Ma till högstadiet (100%)
Håbo Kommun / Grundskollärarjobb / Håbo Visa alla grundskollärarjobb i Håbo
2026-06-24
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Håbo Kommun i Håbo
, Upplands-Bro
, Järfälla
, Enköping
, Uppsala
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Gransäterskolan söker lärare i matematik/NO till högstadiet (100%)
Vill du göra skillnad för elever varje dag och utvecklas tillsammans med engagerade kollegor – i en verksamhet där vi tar undervisningens kvalitet på största allvar? Hos oss arbetar vi utifrån läroplanens mål och riktlinjer för att säkerställa varje elevs utveckling och lärande.
Gransäterskolan är en tvåparallellig F–9-skola med cirka 500 elever, där trygghet, relationer och ett tydligt kunskapsfokus med höga förväntningar genomsyrar verksamheten. I våra lokaler finns även kommunens särskilda undervisningsgrupp Aspen, som bidrar med bred kompetens och ett inkluderande perspektiv.
Hos oss blir du en del av ett engagerat arbetslag där samarbete, tillit och gemensamt ansvar står i fokus. Vi utvecklar undervisningen för att skapa goda förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling. Samverkan med externa aktörer, såsom polis och socialtjänst, är en naturlig del av vårt förebyggande och trygghetsskapande arbete på högstadiet.Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
Du undervisar i matematik och NO på högstadiet och är mentor för elever. I uppdraget ingår att planera, genomföra och följa upp undervisningen enligt läroplanen, samt att samarbeta nära med kollegor, elevhälsa, vårdnadshavare och vid behov externa instanser som polis och socialtjänst för att stötta elevernas hela utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i NO och matematik för årskurs 7–9
har god förmåga att skapa trygga relationer och en strukturerad lärmiljö
ser värdet av samarbete och kollegialt lärande
har god ämnesdidaktisk förmåga och arbetar strukturerat med tydliga mål, bedömning och uppföljning enligt läroplanens riktlinjer
vill bidra till skolans fortsatta utveckling och samverka med både interna och externa aktörer
Det är meriterande om du har behörighet i alla tre NO-ämnen.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stabil organisation med engagerade kollegor och närvarande ledarskap. Vi värdesätter utveckling, delaktighet och ett professionellt förhållningssätt, och arbetar gemensamt för hög kvalitet i undervisningen där elevernas bästa alltid står i centrum. Vi följer skolans styrdokument och ser samverkan med samhällets olika aktörer som en självklar del av vårt uppdrag.
Välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Håbo Kommun
(org.nr 212000-0241), https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/lediga-jobb.html
Centrumleden 1 (visa karta
)
746 80 BÅLSTA Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Grundskolan Kontakt
Ewa Johansson ewa.1.johansson@habo.se Jobbnummer
9977826