Grafisk produktionstekniker / Repro & Digital produktion

Bröderna Hansson H-Tryck AB / Formgivarjobb / Markaryd
2026-01-26


Om arbetsgivaren
H-Tryck AB är ett modernt och certifierat tryckeri i Markaryd. Vi är en komplett servicepartner inom den grafiska branschen och erbjuder allt från enskilda trycksaker till större helhetslösningar och kampanjer. Med lång erfarenhet, uppdaterad maskinpark och miljöanpassad produktion arbetar vi alltid med fokus på kvalitet, service och flexibilitet.
En av våra medarbetare inom repro går i pension till sommaren och vi söker därför en ersättare med bred kompetens inom grafisk produktion.

Publiceringsdatum
2026-01-26

Dina arbetsuppgifter
I rollen som grafisk produktionstekniker arbetar du med:
Reproarbete och originalhantering för tryck
Förberedelse av tryckfiler och material för olika produktioner
Arbete med förpackningar och anpassning av original
Enklare arbete med hemsidor och digitalt material
Samarbete med produktion och övriga funktioner inom företaget
Kvalitetssäkring och problemlösning i produktionen
Arbete med förbättringar av arbetsflöden och rutiner

Arbetet sker till stor del självständigt men i nära samverkan med kollegor.

Kvalifikationer
Kvalifikationer
Erfarenhet av grafisk produktion, repro eller tryckeri
God teknisk förståelse
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat

Meriterande:
Erfarenhet av förpackningsproduktion
Kunskap inom webb eller digital produktion
Erfarenhet av grafiska program och tryckförberedelser

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
Lösningsorienterad och initiativrik
Kommunikativ och samarbetsvillig
Flexibel och stresstålig

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: sam@h-tryck.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bröderna Hansson H-Tryck AB (org.nr 556086-1535)
Skulptörvägen 6 (visa karta)
285 23  MARKARYD

Arbetsplats
Hansson H Tryck AB, Bröderna

Kontakt
Delägare
Sam Hansson
sam@h-tryck.se
07058581512

Jobbnummer
9704239

