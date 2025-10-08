Grafisk producent till skyltproduktion - vår kund CS Teknik söker dig!
Vill du arbeta kreativt i en bransch där idéer blir till verklighet varje dag? Vår kund CS Teknik är en lokalägd skyltfirma med över 35 års erfarenhet. Vi söker nu en grafisk producent som vill vara med och skapa skyltar, dekaler och visuell kommunikation för kunder i alla branscher.
• ? Om rollen
Som grafisk producent hos oss får du ett varierat och roligt arbete där du både får skapa digitalt och arbeta praktiskt i produktionen. Du kommer bland annat att:
• Ta fram layouter och original i Corel Draw, Adobe Illustrator och Photoshop
• Arbeta med allt från design till färdig skylt och dekor
• Ha kundkontakt och driva projekt från idé till leverans
• Samarbeta nära ett engagerat team med härlig stämning
• ? Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet eller utbildning inom grafisk produktion, gärna med några års vana från branschen. Du är kreativ, noggrann och flexibel, och trivs med att ha flera projekt igång samtidigt. Du är också en lagspelare som gärna bollar idéer men kan arbeta självständigt när det krävs.
• ? Vi tror att du har:
• Kunskap i Corel Draw, Adobe Illustrator och Photoshop
• Erfarenhet av grafisk produktion och/eller skyltbranschen
• Förmåga att hantera kundprojekt från start till mål
• Ett öga för färg, form och detaljer
• ? Vår kund CS Teknik erbjuder:
• Ett kreativt arbete där ingen dag är den andra lik
• Nära samarbete med ett erfaret och glatt team
• Möjlighet att utvecklas i ett företag med lång erfarenhet och lokal förankring
• En trygg arbetsplats med korta beslutsvägar och högt i tak
Vill du bli en del av vår kunds kreativa gäng?
Skicka din ansökan redan idag till via vår hemsida, www.kombikonsult.se
- vi intervjuar löpande!
• CS Teknik - Vi sätter färg på tillvaron, en skylt i taget.Profil
Vi söker dig som är kreativ, noggrann och lyhörd för kunds önskemål.
• Du kan arbeta självständigt och i grupp
• Du har inga problem med att hålla i projekt samt att driva dem framåt.
• Du är en flexibel person som kan ha många bollar i luften samtidigt.
• Du har kunskaper i Coral Draw, Adobe Illustrator och Adobe Photoshop.
• Du kan skapa layouter och original.Om företaget
• ? Om vår kund CS Teknik
Sedan 1988 har CS Teknik tillverkat allt från graverade industriskyltar till ljusskyltar, fasadskyltar, dekaler, bil- och fönsterdekorer, rollups, mässmaterial och banderoller. Allt sker i vår egen produktion på Brogatan i Örnsköldsvik. Här möts teknik, hantverk och kreativitet i varje uppdrag.Om företaget
Kombi Konsult är ett bemanningsföretag som jobbar nära kunder och konsulter inom industri, lager och logistik.
Kombi Konsult strävar efter att bli det tryggaste bemanningsföretaget för våra kunder och anställda. Vi lägger stort fokus på att skapa nära relationer till våra kunder och anställda. Våra anställdas utveckling och kundens behov ser vi som A & O i vårt mål att hitta den bästa lösningen för samtliga parter. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
