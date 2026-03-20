Grafisk formgivare, vikariat, till Enhet marknad, Skånetrafiken
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med och skapa världens bästa resa?
Skånetrafikens vision är att kunna erbjuda världens bästa resa och därigenom vara det självklara valet för skåningar. I ditt arbete på Skånetrafiken bidrar du till ett hållbart samhälle och till att Skåne blir en innovativ och attraktiv region att bo, verka och leva i. För oss handlar kollektivtrafik om så mycket mer än resor. Tillsammans med våra resenärer binder vi samman människor och platser varje dag. Tillsammans bidrar vi till en välfungerande infrastruktur som möjliggör utvecklingen av städer och regioner där människor kan bo och leva med hög livskvalitet.
Livet händer och nu ska vår grafiska designer vara föräldraledig. Därför välkomnar vi en grafisk formgivare för ett vikariat mellan augusti 2026 och mars 2027.
Här är du en del av enhet marknad, där vi är 12 personer som arbetar med allt från grafisk produktion och digitalt innehåll till reklamkampanjer och varumärkesstrategier. Tillsammans skapar vi kommunikation som når ut till hundratusentals resenärer varje dag.
Vårt nya moderna huvudkontor i Hässleholm ger utrymme till flexibla arbetssätt och tvärfunktionella möten. Här arbetar du aktivitetsbaserat och väljer arbetsstation utifrån dina behov för stunden. Du har möjlighet att fördela arbetsveckan mellan distansarbete och arbete på plats. Vårt huvudkontor ligger i anslutning till centralstationen. Hit reser du enkelt med tåg eller buss från hela Skåne. Publiceringsdatum2026-03-20Arbetsuppgifter
Vi söker en grafisk formgivare med ett skarpt öga för detaljer och en förmåga att skapa visuell kommunikation som engagerar. Du är en viktig del i att stärka Skånetrafikens varumärke i alla våra kanaler genom att ta fram grafiskt material för kampanjer och informationsmaterial, i såväl tryckta som digitala produktioner. En del repetitiva moment ingår också i tjänsten, såsom formatanpassning och produktion. Några gånger per år hjälper du även till med rapporter. Kvalifikationer
Du som söker har en eftergymnasial utbildning inom visuell kommunikation, grafisk design, eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har några års erfarenhet av en liknande roll och därför stor erfarenhet av att arbeta i Adobe Creative Suite (InDesign, Photoshop, Illustrator). Du har också erfarenhet och är van vid att producera material för både analoga och digitala kanaler samt enklare produktionsledning. Vidare har du mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Du behöver ha grundläggande kunskaper i tillgänglighetsreglerna (WCAG). Har du dessutom erfarenhet av att producera material utifrån tillgänglighetsreglerna är det meriterande.
Vi värdesätter en kreativ och lösningsorienterad person med en stark känsla för visuell kommunikation. Du är noggrann, tar egna initiativ och trivs med att producera material i ett högt tempo när det behövs. Samtidigt har du förmågan att planera och strukturera ditt arbete för att hålla deadlines och säkerställa hög kvalitet i allt du gör.
I alla våra relationer är det viktigt för oss att arbeta i enlighet med Region Skånes värdegrund. I vårt arbete ska vi vara välkomnande och drivande och vi ska visa omtanke och respekt. För oss är det viktigt att du som ny kollega delar dessa värderingar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Bifoga eller hänvisa till din portfolio i ansökan.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 465 000 resor med någon av våra dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor till jobbet, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap. Det ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313943".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
Region Skåne, Skånetrafiken Kontakt
Hanna Ivarsson, Enhetschef 0451-28 84 87
