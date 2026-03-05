Grafisk formgivare / Trycktekniker med erfarenhet Johns Reklam AB
2026-03-05
Johns Reklam AB arbetar med grafisk design, tryck och reklamproduktion för företag som vill synas tydligt och professionellt. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar inom skyltar, trycksaker, profilering och visuell kommunikation - från idé och design till produktion, leverans och montering.
Våra skräddarsydda lösningar
Vår vision är att erbjuda personlig service, högkvalitativa produkter och snabba leveranser. En stor del av vår tillväxt kommer från rekommendationer från nöjda kunder, vilket vi är mycket stolta över.
Vi är delaktiga i hela processen - från idé och skiss till produktion, leverans och montering av färdiga skyltar och reklamprodukter. Genom att arbeta med moderna trycktekniker, kvalitetsmaterial och uppdaterade arbetsmetoder kan vi alltid leverera ett professionellt resultat.
Vi hjälper företag att synas bättre genom tydlig grafisk design och effektiv reklam.
Vi erbjuder ett brett utbud av skyltar för både inomhus- och utomhusbruk, anpassade efter varje kunds behov - från mindre skyltlösningar till större företagsprofilering.
Telefon: 011-660 66
Mobil: 0762-660 660Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Vi söker en driven och praktiskt lagd grafisk formgivare / trycktekniker med erfarenhet från tryck- eller reklambranschen.
Som medarbetare hos oss kommer du att arbeta med grafisk design, produktion, maskiner och montage. Rollen är varierande och arbetsuppgifterna kan skifta från dag till dag. Därför är flexibilitet, problemlösningsförmåga och initiativtagande viktiga egenskaper.Kvalifikationer
Du bör ha erfarenhet av:
Grafisk design (t.ex. Illustrator, Photoshop eller CorelDRAW)
Arbete inom tryck, skyltar eller reklamproduktion
Produktion med maskiner samt praktiskt montage
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Det är en fördel om du även har erfarenhet av:
Foliering, bildekor eller montering av skyltar och fönsterdekor
Arbete med tryckmaskiner, skärplotter eller storformatstryck
Hemsidor, digital marknadsföring eller fotografering
Viktig information
Under sommarhalvåret har vi högre arbetsbelastning med fler utomhusmonteringar. Möjligheten till semester under denna period är därför begränsad.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: john@johnsreklam.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Johns Reklam AB
(org.nr 559208-0062), https://johnsreklam.se/
Finspångsvägen 63 (visa karta
)
602 13 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9780334