Grafisk Formgivare till Nordic Investin Group
Ecareer AB / Formgivarjobb / Göteborg Visa alla formgivarjobb i Göteborg
2025-11-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ecareer AB i Göteborg
, Mölndal
, Borås
, Lidköping
, Halmstad
eller i hela Sverige
Nordic Investin Group är en dynamisk företagsgrupp med över 20 varumärken inom utbildning, konsulting, teknik och affärsutveckling. Vårt mål är att skapa framtidens bolag - och våra varumärken exponeras både nationellt och internationellt.
Vårt marknadsteam består idag av tre engagerade kollegor, och nu söker vi en erfaren och resultatinriktad Grafisk Formgivare som vill ta en central roll i att bygga upp vårt visuella uttryck på högsta nivå.
På Nordic Investin Group är människan alltid utgångspunkten. Vi tror att långsiktig framgång skapas genom att bygga starka relationer, ta ansvar och skapa miljöer där människor kan växa. Oavsett om det gäller våra studenter, konsulter, kunder eller kollegor är vårt fokus att ge varje individ rätt förutsättningar att utvecklas och lyckas. Det är människorna som gör skillnaden - och därför är de alltid kärnan i allt vi gör.
Din rollSom grafisk formgivare blir du en nyckelspelare i vår marknadsavdelning. Du kommer inte bara producera material, utan också driva den kreativa utvecklingen av våra varumärken och säkerställa en hög visuell standard i allt vi gör.
Dina ansvarsområden:
Utveckla och förvalta grafiska profiler för våra olika varumärken inom koncernen.
Leverera professionella designlösningar för digitala kampanjer, sociala medier, presentationer, annonser och tryckmaterial.
Arbeta nära marknadsteamet för att skapa enhetlig kommunikation med hög visuell genomslagskraft.
Bidra till att etablera Nordic Investin Group som en ledande aktör visuellt, både i Sverige och internationellt.
Stötta ledningen med grafiskt material i samband med större strategiska projekt, investerarpresentationer och internationella samarbeten.
Vem är du?
Vi söker dig som inte bara har tekniska färdigheter utan även förmågan att tänka strategiskt kring design och varumärkesbyggande. Du är van att ta ansvar, leverera i högt tempo och vill vara med på en expansiv resa.Publiceringsdatum2025-11-16Kvalifikationer
Minst 3-5 års dokumenterad erfarenhet som grafisk formgivare, gärna från byrå eller större marknadsavdelning.
Mycket goda kunskaper i Adobe Creative Suite (Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere Pro/After Effects).
Erfarenhet av att bygga och implementera grafiska profiler för flera varumärken parallellt.
Förmåga att anpassa material för olika målgrupper och kanaler, från sociala medier till tryck.
Hög kreativ nivå kombinerad med affärsförståelse och känsla för varumärkesstrategi.
Stark portfolio som visar bredd och hög kvalitet.
Flytande svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av internationell marknadsföring.
Kompetens inom UX/UI-design.
Erfarenhet av att arbeta med AI-drivna designverktyg och marknadsautomation.
Vi erbjuder
En central roll i ett expansivt företag med internationella ambitioner.
Möjlighet att arbeta med över 20 varumärken inom olika branscher.
Ett kreativt och professionellt marknadsteam som växer och utvecklas.
Flexibel arbetsmiljö med hybridlösning.
Stora möjligheter att påverka och forma vårt visuella uttryck framåt.
Rekryteringsprocess
Vår rekryteringsprocess är tydlig och effektiv. Vi inleder med en kort intervju och går därefter vidare med ett mer omfattande arbetsprov. Som en del av processen genomför vi bakgrundskontroller och tar minst tre referenser. Du behöver även skicka in din portfolio tillsammans med ansökan. Hela processen, från första kontakt till anställningsbeslut, tar normalt 1-3 veckor om allt flyter på smidigt.Så ansöker du
Urval sker löpande - vi söker dig som vill växa med oss och bidra till att ta Nordic Investin Groups varumärken till nästa nivå. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ecareer AB
(org.nr 559162-9901), http://www.ecareer.se Arbetsplats
ecareer Jobbnummer
9606733