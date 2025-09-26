Grafisk Formgivare till Babysam Sverige med placering Köpenhamn (Rödovre)
2025-09-26
Är du redo att använda dina kreativa färdigheter inom både digitala och tryckta medier?
Har du öga för detaljer, en passion för visuell kommunikation och förmågan att skapa design som fungerar på flera plattformar? BabySam, Danmarks ledande baby- och barnkedja, söker nu en svensk grafisk formgivare till vårt växande nordiska marknadsteam.
Om BabySam
BabySam A/S är Danmarks marknadsledare inom baby- och barnprodukter och är kända för sitt breda sortiment av produkter i hög kvalitet - allt från barnvagnar och bilbarnstolar till kläder, leksaker och tillbehör. Med förvärvet av en svensk babykedja med 9 butiker är vår ambition att bli marknadsledande i Sverige inom de kommande 3-5 åren.
Rollen
Som grafisk formgivare hos BabySam blir du en nyckelspelare i att utveckla och säkerställa vårt visuella uttryck över flera kanaler. Du kommer att arbeta med allt från onlinekampanjer och nyhetsbrev till in-store-material och varumärkesaktiviteter. Tillsammans med kollegor inom Marketing och E-commerce bidrar du med kreativa lösningar som attraherar målgruppen och stärker BabySams identitet i Sverige.
Ditt ansvarsområde
Utveckla, anpassa och exekvera grafiskt material till digitala kanaler, kampanjer och nyhetsbrev
Skapa visuellt innehåll för retail och in-store-kommunikation, inklusive POS-material
Säkerställa ett enhetligt visuellt uttryck på tvärs av alla plattformar
Bidra till kampanjer och initiativ i flera länder och kanaler
Skriva, översätta och korrekturläsa svenskt innehåll för att säkerställa kvalitet och varumärkesriktighet
Vi ser gärna att du har
Starka grafiska färdigheter och erfarenhet av Adobe-paketet (Photoshop, InDesign, Illustrator)
Erfarenhet av att producera material för både digitala medier (e-post, webbplats) och tryck
Flytande svenska i tal och skrift
(Meriterande) erfarenhet av videoredigering eller animation i Adobe Premiere Pro eller After Effects Publiceringsdatum2025-09-26Dina personliga egenskaper
Kreativ och noggrann, med ett starkt öga för estetik och förmåga att kommunicera budskap som engagerar vår målgrupp
Strukturerad och organiserad, med förmåga att hantera flera projekt samtidigt
Flexibel och lösningsorienterad, med drivkraft att leverera även i högt tempo
Varför välja BabySam?
En möjlighet att sätta din prägel på och stärka BabySams visuella uttryck i Sverige.
Ett mångsidigt jobb där du arbetar på tvärs av både digitala och tryckta medier.
En dynamisk och ambitiös marknadsavdelning med nordiskt samarbete.
Konkurrenskraftig lön och attraktiva anställningsvillkor
Så här söker du
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bidra till BabySams visuella framgång i Sverige? Skicka in din ansökan och CV senast den 3 oktober, gärna tidigare då vi löpande kallar till intervjuer.
För mer information, kontakta: Hedda Ottenstedt, Head of Brand & Retail Marketing - heot@babysam.dk Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BabyWorld AB
(org.nr 556985-0281), https://www.babysam.se Arbetsplats
BabySam AB Jobbnummer
9527527