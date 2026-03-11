Grafisk formgivare med vana av webb, foto och film sökes
2026-03-11
Vill du ha världens roligaste jobb? Lucky you! För nu söker Hudoteket en kreativ grafisk formgivare som även hanterar foto och film. Du ingår i Hudotekets glada marknads- och inköpsteam där vi älskar att inspirera inom beauty.
Som grafisk formgivare på Hudoteket ansvarar du för att utforma kreativt och inspirerande marknadsmaterial för webshop, salong och B2B-verksamhet. Majoriteten av arbetet sker digitalt, men vi tar även fram fina trycksaker och då är det du som står för hela processen från formgivning till tryck. Arbetsuppgifterna kan vara väldigt varierande men du kommer framför allt ta fram material och producera inspirerande kampanjer, trycksaker samt se till att våra hemsidor ser tipptopp ut.Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Som en del av ditt arbete ingår att...
• Uppdatera våra hemsidor löpande med relevant och snyggt innehåll i linje med kampanjplanen
• Ställa in banners, kampanjer och koder tekniskt i vårt e-handelsverktyg
• Se till att det som visas på hemsidan är relevant sett till statistik över vad som intresserar våra besökare och kunder just nu
• Ta fram förslag på teman och manér för större happenings och kampanjer, och sedan göra dessa till verklighet genom foto, film och grafik
• Fotografera/filma till kampanjer och events
• Producera material till webb så som landningssidor, banners, nyhetsmail, annonser med mera
• Producera tryckt material så som skyltar, gatupratare, flyers, broschyrer med mera
• En viktig del av vårt arbete på Hudoteket är att vi jobbar mycket med EGC (Employer Generated Content), vilket innebär att vi ofta delar innehåll som speglar vårt team och vårt arbete. Du kommer därför att vara bekväm med att synas framför kameran och vara en del av vårt innehåll i både foto och video.
Vem är du?
Vi söker dig som...
• Har en eftergymnasial utbildning inom formgivning, digital design eller webbdesign.
• Hanterar Photoshop, Indesign och Illustrator utan problem (eller motsvarande program)
• Är formstark och kan ta fram snygga manér till kampanjer i form av grafik/foto
• Är van vid att arbeta självständigt och med flera projekt samtidigt
• Har koll på tryckprocessen, kan skillnad på CMYK/RGB och kan fixa utfall
• Planerar, producerar trycksaker utifrån framtagen kampanjplanering
• Är duktig på att utföra fotograferingar med film, av både produkter och personer
• Hanterar retusch
• Kan skriva och har en fin känsla för det svenska språket då du ofta behöver skriva en text ihop med det grafiska.
Det är meriterande om du...
• Ha arbetslivserfarenhet från en liknande tjänst
• Kan ta hjälp av AI för att effektivisera ditt arbete
• Kan HTML/CSS
Vi ser gärna att du är van att arbeta i ett högt tempo, kan prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt och har förmågan att behålla ordning även i situationer där det krävs snabba puckar. Tjänsten innebär stundtals korta deadlines och högt tempo med många samtida projekt. Du som formgivare har ofta en avgörande roll och ett nära samarbete med inköpare, kampanjansvarig och marknadskoordinator.
Vi är övertygade om att för att du ska trivas med den här tjänsten måste du vara resultatdriven, prestigelös, noggrann men effektiv samt ha lätt för att samarbeta.
Team marknad- och inköp är ett sammansvetsat team som hjälps åt med att få ihop planerade kampanjer och lanseringar. Då vi hela tiden jobbar med att inspirera, guida och överraska våra kunder är en rejäl skopa kreativitet ett måste.
Varför Hudoteket?
Hos oss får du möjlighet att vara en del av ett kreativt team där du kan påverka och utveckla vårt varumärke. Vi arbetar i en inspirerande miljö med stora möjligheter till personlig utveckling, och vi är ett team som stöttar varandra och är öppna för nya idéer.
Tjänstgöring
Tjänsten är inledningsvis en visstidsanställning till och med januari 2027, med chans till förlängning. Tjänstgöringsgraden är 100% och är placerad i Jönköping. Kontoret ligger på Östra Storgatan 6, men ibland besöker du vår webshop på Herkulesvägen 6.Tillträde
Snarast möjligt alternativt enligt överenskommelse.
Ansökan och intervjuer
Skicka in din ansökan via knappen på den här sidan så snart som möjligt. Skicka då även med länk till din portfolio eller bifoga exempel på grafiskt material du gjort tidigare. Senare i processen kan du bli ombedd att göra ett arbetsprov. För att alla personuppgifter ska hamna på rätt ställe tar vi inte emot några ansökningar via mejl.
Vi hörs! Så ansöker du
