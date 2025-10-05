Grafisk Designer till Novaprint Kreativ kraft med känsla för detaljer
Keyhouse AB / Formgivarjobb / Halmstad Visa alla formgivarjobb i Halmstad
2025-10-05
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Keyhouse AB i Halmstad
Grafisk Designer till Novaprint - Kreativ kraft med känsla för detaljerPubliceringsdatum2025-10-05Om företaget
Nova Print är ett modernt tryckeri och grafisk produktionspartner med fokus på kvalitet, service och smarta lösningar. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina idéer - från koncept till färdigt tryck - och är stolta över vår höga standard och snabba leveranser. Nu söker vi en kreativ och noggrann grafisk designer som vill bli en del av vårt team.Arbetsuppgifter
I rollen som grafisk designer hos oss kommer du att:
• Arbeta med originalframställning och layout i **Adobe Illustrator** och **Photoshop**
• Förbereda tryckfiler för produktion
• Anpassa och korrigera kundmaterial
• Skapa grafiskt material för både tryck och digitala kanaler
• Samverka nära med säljare och produktionsavdelning.
Vi söker dig som
• Är noggrann, kreativ och har ett öga för form och färg
• Har erfarenhet av originalproduktion och tryckanpassning
• Arbetar strukturerat även under tidspress
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team
• *Meriterande:**
• Erfarenhet från tryckeri eller liknande verksamhet
• Kunskap i Adobe InDesign, illustrator, Photoshop
• Grundläggande förståelse för färghantering och olika trycktekniker
Vi erbjuder
En kreativ och varierad vardag
Möjlighet att utvecklas i din yrkesroll
En öppen och familjär arbetsmiljö
Flexibla arbetstiderSå ansöker du
Låter det här som något för dig? Skicka din ansökan med CV och portfolio till bakfickans@gmail.com
senast 2025-11-01
Nova Print - Där idéer blir verklighet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
Endast per email
E-post: Bakfickans@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Keyhouse AB
(org.nr 559330-0923), http://www.novaprint.se Jobbnummer
9540929