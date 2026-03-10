Grafisk designer - Kokbok om Gelato (Frilansuppdrag)
Vill du formge en kokbok som förmedlar italiensk matkultur, hantverk och smak?
Vi söker en erfaren grafisk designer för ett intensivt frilansuppdrag: att designa layouten till en ny kokbok om gelato. Boken kommer att ges ut under ett italienskt mat- och livsstilsvarumärke och ska kombinera klassiskt gelatohantverk med en stark visuell identitet.
Vi letar efter någon som kan börja inom kort, arbeta snabbt och leverera hög kvalitet.
OM PROJEKTET
Vi producerar just nu en kokbok om gelato - Italiens mest ikoniska glass - med fokus på hantverk, tekniker och smaker.
Boken kommer att tryckas och innehålla cirka 100-150 sidor med recept, berättelser och fotografi.
Text och bilder finns redan framtagna. Det finns även ett första layoututkast, men vi söker en designer som kan utveckla layouten vidare eller göra om den helt för att skapa en stark och sammanhållen bokdesign.
Den visuella riktningen är inspirerad av klassisk italiensk design och gelatokultur, med en tydlig och levande editorial känsla. Den grafiska profilen och designriktningen presenteras mer i detalj under intervjuprocessen.
UPPDRAGET
Du ansvarar för att formge hela boken från layout till färdig tryckfil.
Arbetet inkluderar:
Design och utveckling av bokens layout
Strukturering av receptsidor, kapitel och innehåll
Typografisk formgivning
Bildplacering och visuellt flöde
Design av bokomslag
Anpassning för tryckproduktion
Leverans av tryckfärdiga filer
VEM VI SÖKER
Vi söker en designer som är snabb, självgående och van vid bokproduktion.
Du behöver kunna ta ett helhetsgrepp om projektet och arbeta effektivt mot en tight deadline.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av att designa kokböcker eller andra illustrerade böcker
Är mycket trygg i InDesign och tryckproduktion
Har stark känsla för typografi och layout
Kan skapa ett tydligt visuellt flöde genom många sidor
Är van att arbeta med foto och receptstruktur
Kan arbeta självständigt och ta designbeslut snabbt
Extra meriterande om du:
Har arbetat med mat, dryck eller lifestyle-varumärken
Har erfarenhet av editorial design
Har formgivit böcker som gått i tryck
PRAKTISK INFORMATION
Uppdragsform: Frilans
Start: Så snart som möjligt
Projektdeadline: Maj 2026
Omfattning: Intensivt projekt under en begränsad period
Plats: Remote eller Stockholm
Budget diskuteras i dialog med rätt kandidat.
REKRYTERINGSPROCESS
Vi arbetar med ett snabbt urval på grund av projektets tidsram.
Urval av kandidater och portfolio
Kort intervju (ca 20-30 minuter)
Fördjupat samtal kring projektet
Intervjuer sker löpande och beslut fattas så snart vi hittar rätt kandidat.
ANSÖKAN
Skicka ett mejl till:recruiting@aldentestockholm.com
Märk mejlet:
Graphic Designer Cookbook
Bifoga:
Kort presentation
Portfolio (gärna kokböcker eller editorial design)
Länk till tidigare bokprojekt om möjligt
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: recruiting@aldentestockholm.com Arbetsgivarens referens
