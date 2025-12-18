Gotlands Hemtjänster söker en undersköterska till enheten i Hemse
Carico AB / Undersköterskejobb / Gotland Visa alla undersköterskejobb i Gotland
2025-12-18
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Carico AB i Gotland
, Västervik
, Huddinge
, Södertälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad i människors vardag? Vi söker dig som är utbildad undersköterska och vill bli en del av vårt fantastiska team inom Gotlands Hemtjänster, som är en del av Carico. Publiceringsdatum2025-12-18Om företaget
Gotlands Hemtjänster är en del av Carico, en organisation som strävar efter att skapa högkvalitativa omsorgstjänster med individen i fokus. Vår verksamhet präglas av ett starkt engagemang för våra kunder och medarbetare. Vi ser våra medarbetare som vår allra viktigaste resurs och arbetar aktivt för att skapa en arbetsmiljö där du känner dig uppskattad och har möjlighet att utvecklas.
Med vår värdegrund ansvar, bemötande och kvalitet arbetar vi dagligen för att förbättra livskvaliteten för dem vi stöttar. Tillsammans skapar vi en omsorg där både kunder och medarbetare trivs. Om tjänsten
Som undersköterska hos oss på Gotlands Hemtjänster arbetar du med att ge individuellt anpassad omsorg till våra kunder i deras hem. I arbetsuppgifterna ingår bland annat personlig omvårdnad, medicinhantering, stöd vid måltider, hushållssysslor, socialt umgänge och dokumentation. Du är en viktig del i att skapa trygghet och livskvalitet för våra kunder, alltid med respekt och värdighet i fokus.
Vi erbjuder:
Ett varierande och meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag.
En arbetsplats där värdegrunden ansvar, bemötande och kvalitet genomsyrar allt vi gör
En organisation som prioriterar och värdesätter sina medarbetare- din arbetsinsats är vår styrka
Kollektivavtal, konkurrenskraftiga löner, friskvårdsbidrag och friskvårdsaktiviteter
Stöd från ledning och kollegor i alla lägen
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska
Har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Delar vår värdegrund och arbetar med ansvar, bemötande och kvalitet i allt du gör
Är empatisk, lyhörd och har ett genuint intresse för att hjälpa andra
Har god samarbetsförmåga och trivs i en självständig roll
B-körkort är ett krav
Övrig information:
Tjänsten är en tillsvidareanställning och utgår från kontoret i Hemse. Schemalagd sysselsättningsgrad är 75% med möjlighet att arbeta extra vid behov. Arbete dag, kväll och varannan helg. Tillträde sker enligt överenskommelse. Så ansöker du
Varmt välkommen att skicka in ditt CV och ett personligt brev till info@gotlandshemtjanster.se
. Sista ansökningsdag är den 31/12-25. Intervjuer sker löpande så vänta inte med att söka. Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Carico AB
(org.nr 559159-6845), http://www.carico.se Arbetsplats
Carico Kontakt
Eric Teder eric@carico.se 0735376642 Jobbnummer
9653962