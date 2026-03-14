Gotlands Hemtjänster söker en undersköterska till enheten i Hemse

Carico AB / Undersköterskejobb / Gotland
2026-03-14


Vill du göra skillnad i människors vardag? Vi söker dig som är utbildad undersköterska och vill bli en del av vårt fantastiska team inom Gotlands Hemtjänster, som är en del av Carico.


2026-03-14

Om företaget
Gotlands Hemtjänster är en del av Carico, en organisation som strävar efter att skapa högkvalitativa omsorgstjänster med individen i fokus. Vår verksamhet präglas av ett starkt engagemang för våra kunder och medarbetare. Vi ser våra medarbetare som vår allra viktigaste resurs och arbetar aktivt för att skapa en arbetsmiljö där du känner dig uppskattad och har möjlighet att utvecklas.
Med vår värdegrund ansvar, bemötande och kvalitet arbetar vi dagligen för att förbättra livskvaliteten för dem vi stöttar. Tillsammans skapar vi en omsorg där både kunder och medarbetare trivs.


Om tjänsten
Som undersköterska hos oss på Gotlands Hemtjänster arbetar du med att ge individuellt anpassad omsorg till våra kunder i deras hem. I arbetsuppgifterna ingår bland annat personlig omvårdnad, medicinhantering, stöd vid måltider, hushållssysslor, socialt umgänge och dokumentation. Du är en viktig del i att skapa trygghet och livskvalitet för våra kunder, alltid med respekt och värdighet i fokus.

Vi erbjuder:

Ett varierande och meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag.

En arbetsplats där värdegrunden ansvar, bemötande och kvalitet genomsyrar allt vi gör

En organisation som prioriterar och värdesätter sina medarbetare- din arbetsinsats är vår styrka

Kollektivavtal, konkurrenskraftiga löner, friskvårdsbidrag och friskvårdsaktiviteter

Stöd från ledning och kollegor i alla lägen


Vi söker dig som:

Är utbildad undersköterska

Har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift

Delar vår värdegrund och arbetar med ansvar, bemötande och kvalitet i allt du gör

Är empatisk, lyhörd och har ett genuint intresse för att hjälpa andra

Har god samarbetsförmåga och trivs i en självständig roll

B-körkort är ett krav


Övrig information:
Tjänsten är en tillsvidareanställning och utgår från kontoret i Hemse. Schemalagd sysselsättningsgrad är 75% med möjlighet att arbeta extra vid behov. Arbete dag, kväll och varannan helg. Tillträde sker enligt överenskommelse.


Så ansöker du
Varmt välkommen att skicka in ditt CV och ett personligt brev till info@gotlandshemtjanster.se. Sista ansökningsdag är den 15/1-26. Intervjuer sker löpande så vänta inte med att söka. Vi ser fram emot att läsa din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Carico AB (org.nr 559159-6845), http://www.carico.se

Arbetsplats
Carico

Kontakt
Therese Dahlby
therese@gotlandshemtjanster.se
0498-655083

Jobbnummer
9798023

