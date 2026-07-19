Göteborgs Stadsmission söker extrapersonal till receptionen
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entreprenad AB / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2026-07-19
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Göteborgs Stadsmission är en idéburen, ickevinstdrivande organisation som arbetar för att stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Tillsammans vill vi skapa ett Göteborg där alla är inkluderade. En stad där vi möter människan, inte problemet.
Hos oss arbetar du i en miljö präglad av högt engagemang och driv, där vår strävan att göra mer för fler styr vad som händer på både kort och lång sikt. Stadsmissionen har ca 350 medarbetare, ett par hundra extrapersonal och ca 500 volontärer. Vi finns geografiskt i Göteborg med kranskommuner.
Receptionen tillhör HR-avdelningen, som är en central stödfunktion med övergripande ansvar för HR, lön och reception. Teamet består av HR-chef, HR-generalister, lönespecialister och receptionister som utgår ifrån våra lokaler på Första Långgatan i Göteborg. Vi söker nu dig som vill jobba extra i vår reception.
Jobbet i receptionen
Stadsmissionens reception ligger centralt belägen på Första Långgatan 28B. Vår reception ansvarar för växeltelefon och gemensamma mail, tar emot besökare samt stöttar organisationen med administrativa och praktiska uppgifter såsom posthantering och beställning av kontorsvaror. Receptionen är öppen måndag-fredag på dagtid.
Som receptionist hos oss hamnar du mitt i hjärtat av Stadsmissionen och är också ett viktigt ansikte utåt. Du möter och bidrar med service till en stor bredd av människor - alltifrån hjälpsökande till gåvogivare, kollegor, kunder med flera.
Vi söker nu dig som vill jobba extra hos oss vid ordinarie personals frånvaro. Hur mycket det innebär kan variera, men vi uppskattar att vi under hösten behöver en person som kan arbeta ungefär halvtid.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i mötet med människor och har förmågan att se och bemöta den som kommer till oss på det sätt den behöver. Du behöver trivas i en miljö där det kan hända mycket samtidigt och ha ett intresse för att söka och ta till dig information om vad som händer i verksamheten. Samtidigt behöver du också ha gott tålamod, empati och fokus på att hitta lösningar, inte minst när du möter människor i utsatthet. Du är en god kommunikatör, och har lätt för att utrycka dig på svenska både i tal och skrift. Eftersom du ofta kommer att arbeta själv i vår reception, är det viktigt att du trivs med att arbeta självständigt.
Vi vill att du har en vana vid administrativa arbetsuppgifter och ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i reception, växel eller av att möta människor på något motsvarande sätt, gärna från hotell- och turismnäring. Goda IT-kunskaper är ett måste, eftersom datorn är ditt verktyg i vardagen. Språkkunskaper utöver svenska och engelska är meriterande, likaså om du har erfarenhet eller utbildning inom någon form av socialt arbete.
Vi utgår ifrån att du som söker jobb hos oss delar vår syn att alla människor har rätt till en plats i vår stad, ett eget hem och en röst. Vi ser mångfald som en styrka och ser fram emot sökande med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter.Publiceringsdatum2026-07-19Anställningsvillkor
Vi erbjuder timavlönad anställning vid behov, och tror att detta är ett jobb som kan passa dig som vill jobba deltid, t.ex. är pensionär, studerar eller har ett annat deltidsarbete. Eftersom vi behöver din hjälp vid exempelvis sjukfrånvaro, är det viktigt att du är tillgänglig för arbete på kort varsel. Just nu har vi pga. föräldraledighet behov av dig som är tillgänglig för arbete på onsdagar.
Vi tillämpar kollektivavtal Hälsa, vård och övrig omsorg via Fremia, med tillhörande förmåner och villkor. Vi vill att du har möjlighet att påbörja din anställning under augusti/september 2026.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss från och med v 32. Intervjuer kommer troligen att ske under v 32 och 33.
Vi ser mångfald som en styrka och ser fram emot sökande med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter.
Välkommen med din ansökan!
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Hemsida: www.stadsmissionen.org
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Instagram: @gbgstadsmission @stadsmissionenssecondhand_gbg @restaurangsvinn
Vill du stödja Göteborgs stadsmissions arbete?www.stadsmissionen.org/ge-stod/.
Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster
Göteborgs Stadsmission gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entreprenad AB
(org.nr 556746-3038), https://www.stadsmissionen.org/
Första Långgatan 28B (visa karta
)
413 27 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Stadsmission Kontakt
Ida Nilsson, HR-chef 031-7553608 Jobbnummer
10006067