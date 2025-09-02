Göteborgs domkyrkopastorat söker Komminister till Johannebergs församling
2025-09-02
Vi söker dig som vill vara med och utveckla gudstjänst- och församlingslivet i Buråskyrkan.
Johannebergs församling ligger i södra delen av centrala Göteborg och har drygt 25 000 invånare, varav ca 12 000 är medlemmar i Svenska kyrkan. Stadsdelen präglas av närheten till Chalmers och det stora antal studenter som bor och studerar här, men här finns också många familjer, ensamstående vuxna och äldre. Sedan 2018 ingår Johannebergs församling i Göteborgs domkyrkopastorat tillsammans med fem andra centrumförsamlingar.
Inom ramen för den samverkan som finns mellan pastoratets församlingar och som går under benämningen Nya kartan har Johanneberg ett särskilt fokus på och ett samordningsansvar för Mission. I samverkan ingår också en förväntan på all personal att bidra i det pastoratsgemensamma konfirmationsarbetet.
Johannebergs församlings arbete utgår från Johannebergskyrkan och Buråskyrkan. I Buråskyrkan finns ett rikt och växande gudstjänstliv och i söndagens mässa fylls kyrkan av människor i alla åldrar. För de många barnen finns söndagsskola som är uppdelad i fyra grupper. Gudstjänsten vårdar kyrkans traditionella liturgi samtidigt som församlingens tillbedjan öser ur många musikaliska traditioner och ackompanjeras av såväl orgel som flera lovsångsteam.
Under veckan pågår en mängd aktiviteter såsom barnkörer, scouter, bibelundervisning för daglediga, gudstjänster på äldreboende mm.
Buråskyrkan präglas av ett stort lekmannaengagemang som bl.a. organiseras i föreningen Buråskyrkans vänner samt i en Saltförening för barn och unga. Båda föreningarna är anslutna till EFS. Inom Buråskyrkans vänner finns också en persisk grupp som har undervisning och gudstjänster varje vecka.
Arbetet med Alphakurser har blivit en allt viktigare del av Buråskyrkans arbete och har bidragit till de senaste årens tillväxt. Med tillväxten kommer ett alltmer uttalat behov av själavård och fördjupande undervisning. Vi upplever en stor ökning av efterfrågan om dop och konfirmation av unga vuxna. Andelen studenter och unga vuxna i Buråskyrkans gudstjänster är stadigt växande.
I Buråskyrkan finns ett team av anställda medarbetare som utöver präst består av kantor, pedagog, diakon, och vaktmästare.
Vi söker nu dig som...
- lever i en personlig relation med Jesus Kristus
- tycker om att arbeta i team i nära samverkan med övriga anställda medarbetare
- har gedigen erfarenhet av den typ av ledarskap som är nödvändigt i sammanhang med många ideellt engagerade medarbetare
- är en god förkunnare av evangeliet om Jesus Kristus och har en undervisning som präglas av kärlek till och trohet mot Bibeln som Guds ord
- har goda erfarenheter av arbete med Alpha och en vilja att delta i utvecklingen av det arbetet
- har en längtan efter och en vilja till mission i närområdet
- tycker om att se och möta människor i olika situationer, är prestigelös och ser vikten av att uppmuntra människor så att deras gåvor kommer i funktion i församlingen
- är lyhörd och har kännedom om och förståelse för de olika kyrkliga traditioner som finns representerade bland Buråskyrkans aktiva
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Johannebergs församlings övergripande mål är att människor finner en levande tro - att Jesus blir känd, älskad, tillbedd och efterföljd. Viktiga betoningar är bl.a:
- Missionsperspektivet. Att all verksamhet skall syfta till att presentera evangelium och vägleda människor fram till en personlig relation med Jesus Kristus och fram till dopet.
- Lekmannaperspektivet. Lekfolkets initiativ, engagemang och delaktighet är grundläggande för församlingens liv. Vi vill se Andens gåvor i funktion.
- Lyssnande i bön. I tro på en levande Gud och med förväntan på att Han vill leda sin kyrka vill Johannebergs församling att allt utvecklingsarbete skall präglas av lyssnande i bön.
- Gudstjänstlivet. Att högmässan firas i församlingens kyrkor varje sön- och helgdag. Med öppenhet för förnyelse vill vi att gudstjänstlivet skall bäras av traditionen.
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-30, intervjuer sker löpande.
