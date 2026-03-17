Göteborgs begravningssamfällighet söker kyrkogårdsarbetare sommaren 2026
Göteborgs begravningssamfällighet ansvarar för begravnings- och krematorieverksamheten inom Göteborgs stads geografiska område. Vi är drygt 200 tillsvidareanställda och 120 säsongsanställda och sommarvikarier. Vi sköter om 36 begravningsplatser med sammanlagt närmare 119 000 gravplatser. Vårt krematorium utför kremationer både inom Göteborg och på uppdrag av andra begravningshuvudmän.
Vi är en organisatorisk enhet inom Svenska kyrkan och vi utför vårt uppdrag i enlighet med begravningslagen. Begravningssamfälligheten styrs av förtroendevalda inom Svenska kyrkans nio pastorat och församlingar i Göteborg. De tillsätts genom indirekta val till begravningsdelegerade som i sin tur väljer en begravningsstyrelse. Förvaltningen är organiserad i en geografiskt indelad skötselavdelning, funktionsindelade enheter och ett kansli. Verksamheten omsätter cirka 325 miljoner kronor.
Läs gärna mer om oss på vår webbsida: https://www.svenskakyrkan.se/gbs
Vi letar efter dig som tycker om att arbeta utomhus, i värme och kyla, i ur och skur.
Vi söker dig som vill arbeta sommaren 2026 hos oss. Anställningen varar 9-10 veckor med start i början av juni.
För att lyckas i arbetet behöver du tycka om att arbeta tillsammans i lag samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är engagerad i ditt arbete och ansvarstagande. Du är en god representant för Göteborgs begravningssamfällighet, med ett professionellt bemötande och förståelse för människor i sorg. Du utför ditt arbete med noggrannhet och smittar dina kollegor med arbetsglädje. Vi förutsätter att du vill vara med och bidra till en god arbetsmiljö där trivsel och säkerhet är viktiga delar.Dina arbetsuppgifter
Du ingår i ett arbetslag som sommartid kan bestå av 10-20 personer och som leds av en lagledare i samråd med enhetschef. Du arbetar med kyrkogårdsskötsel såsom plantering av blommor, vattning och andra förekommande sysslor på begravningsplatserna. Det används olika former av maskiner och fordon som hjälpmedel i det dagliga arbetet.Kvalifikationer
- Gymnasieutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- B-körkort
- God fysik då arbetet är fysiskt krävande med tunga lyft och periodvis ensidigt arbete
- Goda kunskaper i svenska
Meriterande är tidigare arbete på begravningsplats eller med park- och trädgårdsskötsel.Anställningsvillkor
Vi söker cirka 55 personer för heltidsarbete under perioden juni till augusti sommaren 2026. Helgarbete kan förekomma.
För dig som uppfyller kvalifikationerna är det viktigt att du är tillgänglig för en två timmars rekryteringsträff med kort varsel 14 och 15 april.
- Referenstagning sker digitalt via mejl. Viktigt att du anger rätt mejladress till din referens i ansökan! Vi vill ha en aktuell chef- eller arbetsledarreferens. Om du inte har tidigare arbetslivserfarenhet kan du fråga en lärare, idrottsledare eller praktikhandledare.
Sista ansökningsdag är 6 april.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig att ansöka via vårt rekryteringsverktyg, länk finns här nedanför, och inte via e-post eller brevledes.
Vi har kollektivavtal, friskvårdsersättning och arbetar aktivt för en god arbetsmiljö.
Vi undanber oss vänligt men bestämt alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/6".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Begravningssamfällighet
(org.nr 252004-9020) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs begravningssamfällighet, Skötselavdelning Kontakt
Isabella Jerneklo 031-7319282 Jobbnummer
9801625