Göteborg: Ledigt jobb som barista på Café Condeco

Jobbakuten Väst AB / Butikssäljarjobb / Göteborg
2025-08-18


Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jobbakuten Väst AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige

Erfarenhet eller utbildning är inte det viktigaste. Så länge du är en härlig människa med stort fokus på service, så är du välkommen att söka till oss på Condeco.Vi utbildar dig inom kaffe och service.

En fördel är om du har ett intresse inom Vegan & Vegetariskt då vi söker kulturbärare som vill inspirera våra gäster i Göteborg. Vegan & Vegetariskt är något vi satsar stort på och som vi ständigt förbättrar vårt utbud inom.

Ersättning
Enl. avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobbakuten Väst AB (org.nr 556622-8846), http://www.jobbakuten.se

Arbetsplats
Jobbakuten Åmål

Jobbnummer
9462098

Prenumerera på jobb från Jobbakuten Väst AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jobbakuten Väst AB: