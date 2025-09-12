Götaplatsens Foto söker butikssäljare!
2025-09-12
Delar du vår passion för fotografi och personliga kundmöten? Vi söker nu en engagerad säljare till vår väletablerade butik i hjärtat av Göteborg.
Tjänsten är ett vikariat till vår bildbutik och vi söker därför dig med intresse för bild och foto. Vikariatet kommer starta omgående och pågå till den 15/1-26, med chans till förlängning.
Som butikssäljare hos Götaplatsens foto tar du hand om våra kunders behov och ger dem en personlig upplevelse. Du hjälper bland annat till med ärenden gällande digitala bilder, ta emot filmrullar för framkallning och lämnar ut färdiga bilder. Du bistår även kunderna med framkallning, fotografering för pass och id kort, ordnar med inramningar, tar hand om leveranser, packar upp varor, och utför övriga uppgifter som förekommer i butiken.
Detta önskar vi:
* Du har ett stort intresse för bild och foto
* Du har grundläggande förståelse för fotografi och analog teknik
* Du har ett intresse för försäljning och vill ge kunderna personliga möten med bästa service
* Du gillar teknik
* Du är engagerad, kommunikativ, stresstålig och strukturerad
* Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift
* Det är meriterande om du tidigare har arbetat i butik
Att arbeta hos Götaplatsens foto:
Hos oss får du arbeta med din passion för foto tillsammans med dina kollegor som också delar samma intresse. Här arbetar du självgående och gläds utav kundkontakter. Vi deltar på mässor/evenemang några gånger per år. Arbetstiderna är förlagda på vardagar och lördagar under butikens öppettider.
Götaplatsens Foto samarbetar med Retail Staffing i denna rekrytering. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Julia Stranne.
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Välkommen till ett jobb där foto och kundservice möts på riktigt.
Vi är en riktig fotobutik mitt i centrala Göteborg med personlig service. I vår butik finns ett stort sortiment av kameror, kikare och tillbehör. Utöver detta har vi egen produktion av bilder och bildprodukter, allt ifrån framkallning och papperskopior till fotomuggar, canvastavlor och kalendrar finns bland våra tjänster. Företaget har funnits sedan 1965. Ersättning
