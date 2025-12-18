Göta trängregemente T 2 söker tidvis tjänstgörande allmän- eller akutläkare
2025-12-18
Vill du ta ett nästa steg i karriären eller vara en del av något större och värdesätter att - med den du är och det du gör - få bidra till ett säkrare och bättre Sverige
Nu söker vi en specialistläkare inom akut- eller allmänmedicin på förbandsplats till ett av våra stående krigsförband på Göta trängregemente T 2
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du förväntas delta under övningar och utbildningar nationellt samt internationellt. När förbandet är fältgrupperat bemannar du förbandsplatsen där du som läkare har det övergripande medicinska ansvaret för omhändertagande av skadade. I det medicinska teamet finns specialistsjuksköterskor samt sjukvårdare. Som läkare ska du kunna vara med och utveckla rutiner vid sjukvårdsenheten samt verka för att sjukvårdsenheten bedriver en god och evidensbaserad sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagenPubliceringsdatum2025-12-18Kvalifikationer
• Legitimerad läkare med specialistexamen inom akut- eller allmänmedicin, alternativt legitimerad läkare med minst 3 år genomgången ST inom akut- eller allmänmedicin
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Godkänd läkarundersökning på Försvarshälsan och Försvarsmaktens fysiska baskrav
• B-körkort
Meriterande kvalifikationer
• Fullgjord värnplikt, Grundläggande Militär Utbildning (GMU/GU) eller grundläggande soldatutbildning (GSU/GSU INT)
• Tidigare militär tjänstgöring
• Utbildning i "Prehospital Trauma Life Support", "Definitive Surgical Trauma Care" (DSTC), "Avancerad livsuppehållande behandling vid trauma eller likvärdiga kurser
• Utbildning i eller erfarenhet av att utbilda andra
• Erfarenhet av traumaomhändertagandeDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är prestigelös men säker på din förmåga. Du behöver kunna arbeta i grupp men också självständigt under svåra fysiska och psykiska förhållanden, du ska trivas med att vara i fält. Du strävar efter att kontinuerligt utvecklas i din yrkesroll och verka för att förbandet kan lösa sina tilldelade uppgifter
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se)Övrig information
Som tidvis tjänstgörande i Försvarsmakten behåller du din civila arbetsgivare som huvudarbetsgivare men tjänstgör i Försvarsmakten tidvis. Med befattningen följer skyldighet att krigsplaceras i ett av våra krigsförband. Du kommer att delta i utbildning och övning i krigsorganisationen. Arbetet innebär stor variation i både uppgifter och miljö. Vi erbjuder dig ett arbete som är utvecklande och utmanande både fysiskt och psykiskt med stora variationer i både arbetsmiljö och uppgifter. Inför anställning kommer du att prövas på pliktverket
• Typ av anställning: Tillsvidare anställning med tidvis tjänstgöring enligt Officersförordningen 20§, provanställning på sex månader tillämpas
• Arbetsort: Skövde
• Tillträde: enligt överenskommelse
• Lön: Individuell lönesättning
Urval och intervjuer: Urval v3-4. Intervjuer och tester kommer att genomföras under v9-10 Slutligt urval sker under v13
För frågor om befattningen vänligen kontakta:
Kn Artur Karlsson, nås via växeln
För frågor om rekryteringsprocessen vänligen kontakta:
HR-generalist Åsa Lans, nås via växeln
På grund av ledighet under jul och nyår kommer frågor om annonsen kunna besvaras under vecka 2
Fackliga representanter
OFR/O Martin Zetterman
OFR/S Johan Törling
Seko Claes Andersson
SACO Ulf Granlöf
Samtliga nås via växel 010 826 50 00
Välkommen med din ansökan senast onsdag 2026-01-09
Din ansökan skall innehålla ett personligt brev som beskriver hur du motsvarar efterfrågade kompetenser och ett CV. Vid intervjun ska du kunna uppvisa betyg på genomförda utbildningar.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Förbandets motto är: Logistik- vårt ansvar
Göta Trängregemente tillhör armén och är det enda förbandet i hela Försvarsmakten som enbart jobbar med logistik. Logistik är ett samlingsbegrepp för förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, transporttjänst och försvarsmedicin. Det innebär att regementet ser till att de stridande förbanden får det stöd de behöver för att lösa sina uppgifter, exempelvis mat, vatten, ammunition och drivmedel. Med våra sjukvårdsförmågor tar vi hand om de skadade och med våra transportförmågor ser vi till att förbanden kommer till rätt plats vid rätt tidpunkt.
Göta Trängregemente utbildar, utvecklar och leder logistikförband. Förband som är omedelbart användbara vid insatser, såväl nationella som internationella.
Vid Göta Trängregemente finns Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola, som utbildar logistikofficerare för hela Försvarsmakten.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
