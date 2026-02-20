Göta Trängregemente T 2 Söker Gsst Till Krigsförbanden
Kombinera ditt fortsatta engagemang i Försvarsmakten samtidigt som du arbetar civilt eller studierar, du kan välja det bästa av båda!
Är du intresserad av att fortsatt ha ett engagemang i Försvarsmakten efter din grundutbildning samtidigt som du till vardags gör någonting helt annat? Då är detta rätt anställning för dig. Som GSS/T är du tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat, sjöman. Det innebär att du till vardags har ett civilt arbete/studier men kommer in och tjänstgör ca en till fyra veckor om året med ditt krigsförband för utbildningar, övningar eller insatser.
Om befattningen
Vi söker GSS/T till 4.Brigadunderhållsbataljon samt 1.Trafik/Transportledningskompaniet.
Du tjänstgör i den befattningen du gjort din grundutbildning inom, vi söker alla som har en grundutbildning inom följande;
Gruppchefer/Stf gruppchefer som ex:
Stabsgruppchef
Underhållsgruppchef
Ammunitiongruppchef
Sjuktransportgruppchef
Sjukvårdsgruppchef
Sambandsgruppchef
Trafikgruppchef
Pionjärgruppchef
samt,
Trafiksoldat
Transportledningsbefäl
Närskyddssoldat
Ammunitionssoldat
Underhållssoldat
Llivsmedelssoldat
Vattensoldat
Transportsoldat
Drivmedelssoldat
Väbel
Sjukvårdssoldat
Sjuktransportsoldat
Stabsassistent
MC Ordonans
Sambandssoldat
Driftledare
Systemtekniker
Radiolänksoldat
GSS-instruktör - För dig som vill och har blivit coachad att söka och genomföra ett år som GSS instruktör under kommande värnpliktsår. Publiceringsdatum2026-02-20Kvalifikationer
• Genomförd/pågående militär grundutbildning eller värnplikt med godkänt betyg i den befattning som söks.
• Uppfyller kraven i FMFysS Nivå 2 (Multitest 175p & fälttest 2 km på 13:30).
• B-körkortDina personliga egenskaper
Du måste ha en vilja att tjänstgöra i ditt krigsförband. Du ska kunna arbeta i grupp men också självständigt under varierande fysiska och psykiska förhållanden. De skiftande arbetsuppgifterna kräver att du är flexibel och öppen för andra arbetsområden än din ursprungliga fackkompetens. Du tar även ansvar för din fysiska och psykiska hälsa, då god fysisk förmåga är ett krav för tjänsteutövningen och krigsplaceringen. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Genomförd värnplikt på T 2
• Militära förarbevis
• Interna utbildningar inom Försvarsmakten
• Gruppchefsutbildning
• Körkort Klass C/CE
Frågor
För frågor rörande tjänsten kontakta i första hand din plutonchef som kan svara upp på frågor om att vara GSS/T soldat.
För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta rekryteringsansvarig på mail elina.e.odvall@mil.se
alt T2-rekrytering@mil.se Övrig information
Tidsbegränsad anställning med stöd av "Avtal om tidsbegränsade anställningar med tidvis tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten". Anställningstid 6 år, med möjlighet till förlängning till 16 år. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten idag.
Sysselsättningsgrad: Deltid
Arbetsort: Skövde
Nivå: OR1-5
Tjänsten kommer innebära inkallelse 1-4 veckor per år. Den första inkallelsen är v.32-33 under 2026.
Tillträde: Sommaren 2026
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Förbandets motto är: Logistik- vårt ansvar
Göta Trängregemente tillhör armén och är det enda förbandet i hela Försvarsmakten som enbart jobbar med logistik. Logistik är ett samlingsbegrepp för förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, transporttjänst och försvarsmedicin. Det innebär att regementet ser till att de stridande förbanden får det stöd de behöver för att lösa sina uppgifter, exempelvis mat, vatten, ammunition och drivmedel. Med våra sjukvårdsförmågor tar vi hand om de skadade och med våra transportförmågor ser vi till att förbanden kommer till rätt plats vid rätt tidpunkt.
Göta Trängregemente utbildar, utvecklar och leder logistikförband. Förband som är omedelbart användbara vid insatser, såväl nationella som internationella.
Vid Göta Trängregemente finns Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola, som utbildar logistikofficerare för hela Försvarsmakten.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
