Göta Ingenjörregemente söker servicepersonal till Skillingaryds skjutfält
2025-08-08
Om enheten
Göta ingenjörregemente (Ing 2) övnings-och skjutfältsavdelning söker service-personal för placering i Skillingaryd.
Övnings- och skjutfältsavdelningen stödjer förband i Eksjö Garnison samt övriga förband med utbildningsanordningar och utbildningsplatser på Skillingaryds och Eksjö skjutfält för att få fungerande enheter för nationella och internationella insatser.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som servicepersonal arbetar du med ett flertal varierade arbetsuppgifter. Exempelvis stödjer du med underhåll och utveckling av Skillingaryds skjutfält och läger samt bistår vid förberedelser och efterarbeten vid verksamhet på läger, skjut-och övningsfält. Du kommer att arbeta med underhåll av fordon, snickararbeten, maskiner och annan teknisk utrustning, samt bistå med stöd och service på avdelningens expedition.
Det kommer ske tillfällen då du ska kunna utbilda på viss materiel som vår enhet tillhandahåller, vilket innebär att du bör känna dig bekväm i en utbildande roll.
Arbetet kräver att du har ett flexibelt förhållningssätt, vissa dagar/perioder kan du arbeta med planerade uppgifter, medan andra perioder kräver att du löser uppgiften direkt. Oregelbundna arbetstider på kvällar, helger samt ibland hela dygn förekommer. Publiceringsdatum2025-08-08Kvalifikationer
• Gymnasieexamen
• C-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av likartat arbete
• Genomförd militär grundutbildning
• Erfarenhet av arbete i Försvarsmakten
• HjullastarbehörighetDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Tjänsten passar dig som är prestigelös och serviceinriktad, noggrann och har en inställning till att allt går att lösa. Du är ansvarstagande och självgående, men har också god förmåga att samarbeta med andra. I tjänsten kommer du utföra allt från snickeriarbete, något mer tekniska arbeten till att hitta egna lösningar tillsammans med beställande enhet. En flexibel inställning behövs då det i perioder sker snabba omställningar.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Vi erbjuder dig:
Vi erbjuder en arbetsplats med samhällsnyttiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter och en verksamhet med stor variation och hög komplexitet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
•
Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina mål
• Träning som arbetsuppgift - Tre timmar i veckan på arbetstid. Försvarsmakten erbjuder goda möjligheter till friskvård och fysisk träning då det ingår som del i arbetsuppgifterna. Du får träningskläder, ersättning för träningsskor och startavgifter till vissa tävlingar/lopp.
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Skillingaryd, tjänsteresor förekommer
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Arbete kvällar och helger förekommer
Anställningsintervjuer kommer att genomföras ons-tors v 36.
För information om befattningen kontakta:
Niclas Cronqvist, Skjutfältschef
070-849 01 35, niclas.cronqvist@mil.se
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Ann-Charlotte Ekman Hellman, HR-Chef
070-510 32 18, ann-charlotte.hellman@mil.se
Fackliga företrädare nås via växeln: 010-82 510 00
OFR/O: Peter Djerf
OFR/S Försvarsförbundet: Carola Blomdahl
SACO: Sofie Bergkvist
SEKO: Matz Felix
Välkommen med din ansökan senast 2025-08-22. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Försvarsmakten på vår hemsida; Jobba civilt i Försvarsmakten.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
