Göta Ingenjörregemente (Ing 2) söker sekreterare
2025-08-13
Vill du vara en del av Försvarsmaktens fortsatta tillväxt? Nu finns chansen att bli en del av Göta ingenjörregementes stab, en avdelning som har till uppgift att utarbeta underlag för regementets ledning och vara ett stöd till Chefen Ing 2 vid beslutsfattning.
Ing 2 är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet utbildar och rekryterar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som sekreterare kommer du ha ett antal olika ansvarsområden och arbetsuppgifter, däribland:
• Chefsstöd till regementsledningen, vilket bl a innebär att samordna, bereda och handlägga ärenden med olika tidsperspektiv, samordna kalender- och mötesplanering, protokollföra möten m m.
• Fungera som koordinator mellan Chefen Ing 2 och övriga delar av regementet samt externa aktörer.
• Koordinera och samordna Chefen Ing 2 dagliga ärendeflöde samt bokar och följer upp kalender, möten och resor.
• Handläggning i Försvarsmaktens dokument- och ärendehanteringssystem.
• Handläggning av utrikes tjänsteresor.
• Samordning av tillställningar/arrangemang vid Ing 2.
• Samordning av besöksverksamheten vid Ing 2.
Kvalifikationer
• Fullgjord gymnasieutbildning som bedöms relevant för befattningen.
• Flerårig erfarenhet av administrativt arbete, gärna som sekreterare koordinator.
• Mycket god kunskap i det svenska språket i tal och skrift (varpå tester inom kompetensområdet kan komma att bli aktuellt under rekryteringsprocessen).
• Mycket god kompetens i MS Office.
• B-körkort.
Meriterande
• Aktuell erfarenhet av arbete som sekreterare/koordinator
• Erfarenhet av administrativt arbete i Försvarsmakten.
• Erfarenhet av administrativt arbete i annan myndighet.
• Erfarenhet av Sharepoint.
• Erfarenhet från Försvarsmaktens administrativa system ex PRIO och Vidar.
• Erfarenhet av att samordna och planera tillställningar/arrangemang.
• Goda kunskaper i engelska tal och skrift.
• Genomförd militär grundutbildning.Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen som sekreterare ser vi att du har en hög social förmåga, är van vid att arbeta självständigt och på ett noggrant och strukturerat sätt genomföra ditt arbete samt har en förmåga att planera på såväl kort som lång sikt. Du är flexibel och prestigelös samt förstår vikten av integritet och hög service i arbetet. Du är lösningsorienterat, flexibel och öppen för snabba förändringar och omprioriteringar.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Vi erbjuder dig:
Vi erbjuder en arbetsplats med samhällsnyttiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter och en verksamhet med stor variation och hög komplexitet.
Som anställd i Försvarsmakten är träning en arbetsuppgift - Tre arbetstimmar i veckan. Årsvis genomförs test i fysisk prestationsförmåga. Försvarsmaktens personal ska ha en tillräcklig fysisk prestationsförmåga för att kunna lösa de ålagda uppgifter som tjänsten kräver, men ses också bidra till bättre hälsa, välbefinnande och livskvalitet.
Våra anställda har dessutom ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina mål
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning. Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare som inleds med sex månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Eksjö, tjänsteresor förekommer
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Anställningsintervjuer planerar att genomföras ons-fre vecka 37.
För information om befattningen kontakta:
Sekreterare Helene Jacobsson Löfgrenhelene.lofgren@mil.se
, 076-649 20 76
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Fanny Janssonfanny.x.jansson@mil.se
, 070-924 81 08
Fackliga företrädare nås via växel: 010-82 510 00
OF: Peter Djerf
OFR/S Försvarsförbundet: Carola Blomdahl
SACO: Sofie Bergkvist
SEKO: Matz Felix
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-04. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Försvarsmakten på vår hemsida; Jobba civilt i Försvarsmakten.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
