Göta ingenjörregemente (Ing 2) söker HR-generalist
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Eksjö Visa alla administratörsjobb i Eksjö
2025-09-17
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Eksjö
, Kinda
, Sävsjö
, Jönköping
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Göta ingenjörregemente (Ing 2) söker HR-generalist
Vill du vara en del av Försvarsmaktens fortsatta tillväxt? Nu finns chansen att bli en del av Göta ingenjörregementes HR-avdelning- en avdelning som präglas av arbetsglädje och gott samarbete. Vi har olika kompetenser där alla gillar att bidra med sitt kunnande och hjälpa varandra framåt.
Ing 2 är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet utbildar och rekryterar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter. Läs mer om oss på FM hemsida: https://www.forsvarsmakten.se/sv/
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som HR-generalist kommer du att arbeta både operativt och strategiskt. Arbetsuppgifterna är självständiga och innebär att handlägga och driva olika frågor inom HR-området, ge ett konsultativt stöd till chefer och medarbetare, hålla utbildningar i Försvarsmaktens avtal och villkor, utveckla HR-processer inom förbandet samt lönebildning och personalekonomi.
Beroende på intresse, tidigare erfarenheter och kompetensområden så kan det bli aktuellt med andra arbetsområden inom HR.
Vi ser gärna att du har arbetat inom HR med förekommande frågor i en rådgivande och konsultativ roll, att du har erfarenhet av samarbete med fackliga organisationer samt har vana av att vara arbetsgivarföreträdare. Publiceringsdatum2025-09-17Kvalifikationer
• Akademisk examen inom HR eller annan erfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig
• God administrativ förmåga
• Goda kunskaper i MS Office
• B-körkort
Meriterande
• Flerårig och aktuell erfarenhet av arbete inom HR
• Erfarenhet av arbete med lönebildning (lönekörning avses ej)
• Erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning
• Erfarenhet av arbete i Försvarsmakten
• Erfarenhet av IT-systemet SAP och SharepointDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad, samarbetsinriktad och ansvarsfull. Som HR-generalist möter du människor med olika erfarenheter och perspektiv i ditt dagliga arbete. Detta ställer krav på att du är trygg i din kompetens och din förmåga att kommunicera, planera och vara lyhörd. För att lyckas i rollen behöver du kunna samarbeta väl, ta egna initiativ och arbeta självständigt och strukturerat. Du har hög integritet, god relationsskapande förmåga och kan förklara komplexa frågor på ett tydligt sätt.
Vi erbjuder dig:
Vi erbjuder en arbetsplats med samhällsnyttiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter och en verksamhet med stor variation och hög komplexitet.
Som anställd i Försvarsmakten är träning en arbetsuppgift - Tre arbetstimmar i veckan. Årsvis genomförs test i fysisk prestationsförmåga. Försvarsmaktens personal ska ha en tillräcklig fysisk prestationsförmåga för att kunna lösa de ålagda uppgifter som tjänsten kräver, men ses också bidra till bättre hälsa, välbefinnande och livskvalitet.
Våra anställda har dessutom ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina mål.
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare som inleds med sex månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Eksjö, tjänsteresor förekommer
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Anställningsintervjuer kommer att genomföras under v 43.
För information om befattningen kontakta:
HR-chef Ann-Charlotte Ekman Hellmanann-charlotte.hellman@mil.se
, 070-510 32 18
HR-generalist Albin Sandalbin.sand@mil.se
, 076-612 12 87
För information om rekryteringsprocessen kontakta
HR-generalist Fanny Janssonfanny.x.jansson@mil.se
, 070-924 81 08
Fackliga företrädare nås via växel: 010-82 810 00
OF: Peter Djerf
OFR/S Försvarsförbundet: Carola Blomdahl
SACO: Sofie Bergkvist
SEKO: Ulrika Söderberg
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-08. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du beskriver varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor. Vi ser gärna personligt brev och CV på svenska.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Försvarsmakten på vår hemsida; Jobba civilt i Försvarsmakten.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9512545