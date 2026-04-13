Göta hovrätt söker domstolshandläggare
Sveriges Domstolar, Göta hovrätt / Juristjobb / Jönköping Visa alla juristjobb i Jönköping
2026-04-13
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Domstolar, Göta hovrätt i Jönköping
Kansliet stödjer hovrättens dömande avdelningar med målhantering. Hos oss arbetar fyra registratorer och 19 domstolshandläggare under ledning av en kanslichef. Vi är ett arbetsteam där det alltid är nära till skratt, med trygga och erfarna kollegor som hjälps åt och delar kunskap på ett prestigelöst sätt.
Göta hovrätt är en av sex hovrätter i Sverige och vår huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagas från de tingsrätter som ingår i vår domkrets. Vår arbetsplats präglas av ett öppet och välkomnande klimat med cirka 115 medarbetare. Allas delaktighet och ansvarstagande värdesätts och tas till vara och vi värnar stort om vår goda arbetsmiljö. Hovrättens verksamhet bedrivs i en modern domstolsbyggnad med ljusa och fräscha lokaler vid Munksjöns strandkant i Jönköping.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
1 plats(er).
Vill du vara med och bidra till rättssäkerheten?
Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår domstol består av kunniga medarbetare med olika kompetenser som samspelar i det betydelsefulla arbetet att upprätthålla ett demokratiskt och rättssäkert samhälle.
Med en ökad måltillströmning i kombination med kommande pensionsavgång söker vi en eller flera nya kollegor som vill arbeta som domstolshandläggare hos oss. Vi tror att du är en person som vill ha ett varierande och ansvarsfullt arbete i en samhällsviktig och spännande verksamhet.
Om arbetet
Som domstolshandläggare spelar du en central och viktig roll i domstolens dagliga arbete. Du medverkar nämligen till att säkerställa att domstolens olika mål och ärenden bereds på ett rättssäkert och effektivt sätt. Arbetet är självständigt samtidigt som du kommer att vara en del av ett nära team med övriga domstolshandläggare och registratorer som arbetar mot gemensamma mål. Detta innebär att du behöver ha ett gott självledarskap samtidigt som du trivs i samarbete med kollegor.
Du kommer att tilldelas och ansvara för mål i hovrätten, från det att de kommer in fram tills de är avgjorda. Det innebär att du har daglig kontakt med parter, advokater och åklagare samt ansvarar för målens handläggning. Du kommer till exempel att sköta skriftväxling, planera och kalla till förhandlingar samt expediera domar och beslut. Handläggarjobbet är navet i verksamheten och sker i nära samarbete med domstolens jurister. Arbetet styrs i hög grad av rutiner och kräver att du snabbt kan växla mellan olika uppgifter. Det kräver både struktur och flexibilitet. Rollen som domstolshandläggare innebär goda möjligheter till vidareutveckling.Publiceringsdatum2026-04-13Kvalifikationer
Vi söker dig som har godkänd gymnasieexamen. Det är meriterande om du har relevant eftergymnasial/akademisk utbildning. Det är också meriterande om du har arbetslivserfarenhet från domstol eller annan myndighet. Du har goda datakunskaper då arbete i olika IT-system blir en grundläggande del av din arbetsdag.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Rollen som domstolshandläggare kräver att du är noggrann och strukturerad med ett gott omdöme och hög ansvarskänsla. Din förmåga till prioritering och att snabbt kunna ställa om vid ändrade förutsättningar kommer att vara värdefull. Du trivs med att hantera olika moment i arbetet samtidigt och att tidvis arbeta i ett högt tempo. Hovrättens verksamhet utvecklas ständigt och förändras i takt med omvärlden. Din förmåga att vara flexibel och utvecklingsorienterad samt att kunna anpassa ditt arbetssätt efter verksamhetens krav är därför mycket värdefull. Du har god social och kommunikativ förmåga samt en väl utvecklad känsla för service och gott bemötande. Eftersom du har många interna såväl som externa kontakter krävs mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift. Självklart vill du vara med och bidra till vår goda arbetsmiljö.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Inför beslut om anställning kan det bli aktuellt med registerkontroll.
Löneform: Månadslön. Sveriges domstolar tillämpar individuell lönesättning
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/116".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742), https://www.domstol.se/jobba-hos-oss/att-jobba-i-sveriges-domstolar/mot-vara-medarbetare/
Box 2223 (visa karta
)
550 02 JÖNKÖPING
Sveriges Domstolar, Göta hovrätt
ST
Martina Roos-Söderstrand 036-156996
9849156