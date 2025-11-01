Göta hovrätt söker domstolshandläggare
Sveriges Domstolar, Göta hovrätt / Juristjobb / Jönköping Visa alla juristjobb i Jönköping
2025-11-01
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Domstolar, Göta hovrätt i Jönköping
Kansliet stödjer hovrättens dömande avdelningar med målhantering. Hos oss arbetar fyra registratorer och 18 domstolshandläggare under ledning av en kanslichef. Vi är en arbetsgrupp där det alltid är nära till skratt, med trygga och erfarna kollegor som hjälps åt och delar kunskaper på ett prestigelöst sätt.
Göta hovrätt är en av sex hovrätter i Sverige och vår huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagas från tingsrätt. Vår arbetsplats präglas av ett öppet och välkomnande klimat med totalt cirka 110 medarbetare. Hovrättens verksamhet bedrivs i en ny domstolsbyggnad med ljusa och fräscha lokaler vid Munksjöns strandkant i centrala Jönköping.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Vill du vara med och bidra till rättssäkerheten?
Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår domstol består av medarbetare med olika kompetenser som samspelar i det betydelsefulla arbetet att upprätthålla ett demokratiskt och rättssäkert samhälle.
Med en ökad måltillströmning i kombination med kommande pensionsavgång söker vi en eller flera nya kollegor som vill arbeta som domstolshandläggare hos oss. Vi tror att du är en person som vill ha ett varierande och ansvarsfullt arbete i en samhällsviktig och spännande verksamhet.
Om arbetet
Som domstolshandläggare har du en central och viktig roll då du medverkar till att domstolens olika mål bereds på ett rättssäkert och effektivt sätt. Arbetet är självständigt samtidigt som du kommer att vara en del av ett nära team med övriga domstolshandläggare och registratorer på enheten. Detta innebär att du behöver ha ett gott självledarskap samtidigt som du trivs i samarbete med kollegor.
Du kommer att tilldelas och ansvara för mål i hovrätten, från det att de kommer in fram tills de är avgjorda. Det innebär att du har daglig kontakt med parter, advokater och åklagare samt sköter handläggningen i målen. Du kommer till exempel att sköta skriftväxling, planera och kalla till förhandlingar samt expediera domar och beslut. Handläggarjobbet är navet i verksamheten och sker i nära samarbete med domstolens jurister. Arbetet styrs i hög grad av rutiner och kräver att du snabbt kan växla mellan olika uppgifter. Rollen som domstolshandläggare innebär goda möjligheter till vidareutveckling.Publiceringsdatum2025-11-01Kvalifikationer
Vi söker dig som har fullgjord gymnasieexamen. Det är meriterande om du har relevant eftergymnasial/akademisk utbildning. Det är också meriterande om du har arbetslivserfarenhet från domstol eller annan myndighet. Du har goda datakunskaper då arbete i olika IT-system blir en grundläggande del av din arbetsdag.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Rollen som domstolshandläggare kräver att du är noggrann och strukturerad med ett gott omdöme och hög ansvarskänsla. Din förmåga till prioritering och att snabbt kunna ställa om vid ändrade förutsättningar kommer att vara värdefull. Du trivs med att hantera olika moment i arbetet samtidigt och att tidvis arbeta i ett högt tempo. Du har god social och kommunikativ förmåga samt en väl utvecklad känsla för service och gott bemötande. Eftersom du har många interna såväl som externa kontakter krävs mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift. Självklart vill du vara med och bidra till vår goda arbetsmiljö.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Inför beslut om anställning kan det bli aktuellt med registerkontroll. Ersättning
Månadslön Sveriges domstolar tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/256". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742), https://www.domstol.se/jobba-hos-oss/att-jobba-i-sveriges-domstolar/mot-vara-medarbetare/ Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Göta hovrätt Kontakt
Kanslichef
Kristina Emme 036-156521 Jobbnummer
9584248