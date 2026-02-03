Got Event söker nu en Souschef till restaurangerna på Scandinavium
Vi söker nu en Souschef som blir viktig för vår restaurangverksamhet på Scandinavium.
Som Souschef på Scandinavium har du en möjlighet att förgylla våra gästers besök ytterligare genom din passion för matlagning. Tillsammans med ett team som brinner för gastronomi skapas upplevelser med kvalité oavsett om det gäller en fem-rätters meny eller en bufféservering i någon av våra restauranger under hockey, konsert eller annat evenemang. Vi värdesätter närodlade, ekologiska och säsongbetonade råvaror.
Som Souschef på Scandinavium jobbar du nära Köksmästaren och är med och leder den dagliga driften, överser personal och säkerställer matkvalitén. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är planera, förbereda och laga maten inför drift samt vara en ledare när köksmästaren inte är på plats. Under drift säkerställer du effektiviteten i köket och att miljö och hälsomässiga standarder efterföljs.
Vi uppskattar utveckling och hos oss får dina tankar om hur vi kan göra saker ännu bättre utrymme. Vi ser att vår restaurangverksamhet har stora möjligheter att överraska besökaren genom att leverera över förväntan. Arbetstiden är till största del förlagd under dagtid men vid evenemang självklart även kvälls- och helgarbete.Kvalifikationer
Vi ser att du har en dokumenterad kockutbildning och god praktisk erfarenhet av yrket. Som Souschef kan du självständigt utföra alla förekommande arbetsuppgifter i ett kök, från arbetsledning, ordning och reda till finish i utförande. Du är en lagspelare som medverkar till att utveckla verksamheten och bemöter våra matgäster och medarbetare på ett vänligt sätt. Du har också goda ledaregenskaper och en vana att leda arbetet i köket. Vi värdesätter ordning och struktur samt värnar en öppenhet i gemenskapen på vår avdelning. Vi ser fram emot att bygga vidare på en utvecklande miljö tillsammans med dig!
Formella kompetenser:
• Kockutbildning
• Minst 3 års erfarenhet som Souschef
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Erfarenhet av att ha arbetat med À la carte
• Erfarenhet av bakning, desserter och matbröd premieras
• Erfarenhet av eventmatlagning är meriterande
• Kunskap i Excel och Word
Våra ledord på Got Event är Glädje, Omtanke, Tillsammans och Kreativitet. Dessa ledord kommer att vara vägledande för oss i att finna rätta medarbetare.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Urval kan komma att ske löpande.Om företaget
Got Event är Göteborgs Stads evenemangs- och arenabolag och driver några av Sveriges mest älskade arenor: Scandinavium, Ullevi, Gamla Ullevi, Frölundaborg, Bravida Arena, Valhallarinken, Valhallabadet, Valhalla IP och Valhalla Sporthallar. Starka varumärken som alla bidrar till att Göteborg upplevs som en attraktiv och spännande stad att bo i, att arbeta i och att besöka.
Vi arrangerar också, tillsammans med Svenska Ridsportförbundet, Gothenburg Horse Show som är en av världens främsta inomhustävlingar för ridsport.
Vi är Miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas sedan 2004 och bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete och allt vi gör genomsyras av hållbar utveckling.
Varje år besöker cirka 2 miljoner människor ungefär 400 idrotts- och underhållningsevenemang på någon av våra arenor. Dessutom välkomnar vi årligen nästan en halv miljon badbesökare till Valhallabadet.
Bolaget omsätter ungefär 300 miljoner kronor och vi är cirka 140 medarbetare som ger allt för att skapa bra förutsättningar för att genomföra evenemang i världsklass. Vi brukar säga att vi bidrar till att skapa magiska ögonblick!
