Got Event AB söker timavlönade kockar till restaurangerna på Scandinavium
Got Event AB / Kockjobb / Göteborg
2025-09-12
Got Event är Göteborgs Stads evenemangs- och arenabolag och driver några av Sveriges mest älskade arenor: Scandinavium, Ullevi, Gamla Ullevi, Frölundaborg, Bravida Arena, Valhallarinken, Valhallabadet, Valhalla IP och Valhalla Sporthallar. Starka varumärken som alla bidrar till att Göteborg upplevs som en attraktiv och spännande stad att bo i, att arbeta i och att besöka.
Vi arrangerar också, tillsammans med Svenska Ridsportförbundet, Gothenburg Horse Show som är en av världens främsta inomhustävlingar för ridsport.
Vi är Miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas sedan 2004 och bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete och allt vi gör genomsyras av hållbar utveckling.
Varje år besöker cirka 2 miljoner människor ungefär 400 idrotts- och underhållningsevenemang på någon av våra arenor. Dessutom välkomnar vi årligen nästan en halv miljon badbesökare till Valhallabadet.
Bolaget omsätter ungefär 300 miljoner kronor och vi är cirka 140 medarbetare som ger allt för att skapa bra förutsättningar för att genomföra evenemang i världsklass. Vi brukar säga att vi bidrar till att skapa magiska ögonblick!

Arbetsuppgifter
Som kock jobbar du nära Köksmästaren och dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera, förbereda, tillaga och presentera maten på ett tilltalande sätt. Arbetstiden är till största del förlagd under dagtid men vid evenemang förekommer även kvälls- och helgarbete. Kvalifikationer
Vi ser att du har en dokumenterad kockutbildning och god praktisk erfarenhet av yrket. Som kock kan du självständigt utföra alla förekommande arbetsuppgifter i ett kök, från ordning och reda till finish i utförande. Du är en lagspelare som medverkar till att utveckla verksamheten och bemöter våra matgäster och medarbetare på ett vänligt sätt. Vi värdesätter ordning och struktur samt värnar en öppenhet i gemenskapen på vår avdelning. Vi ser fram emot att bygga vidare på en utvecklande miljö tillsammans med dig.
Formella kompetenser;
• Kockutbildning
• Minst 5 års erfarenhet av att arbeta som kock
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Erfarenhet av att ha arbetat med À la carte
• Erfarenhet utav bakning, desserter och matbröd premieras
• Erfarenhet utav matlagning under event är meriterande Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277621". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Got Event AB
(org.nr 556015-9823) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Got Event AB Kontakt
Köksmästare
Jonas Fredö jonas.fredo@gotevent.se Jobbnummer
9505208