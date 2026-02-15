Göstorpsgården i Laholm söker sommarvikarie - start omgående
2026-02-15
Göstorpsgården är en del av Haga Göstorp Psykiatri och är ett privat psykiatriboende i Laholm. Vi erbjuder både korttidsboende och boende med särskild service (BMSS) för personer med socialpsykiatrisk problematik.
Vi söker nu en sommarvikarie inför semesterperioden 2026 med möjlighet att påbörja introduktion och arbete så snart som möjligt.
Om verksamheten
På vår korttidsavdelning arbetar vi med återhämtning och rehabilitering för personer med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa.
På vår BMSS-avdelning arbetar vi med ett långsiktigt perspektiv där fokus ligger på trygghet, struktur och en meningsfull vardag för våra boende.
Vi arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, där trygghet, delaktighet och individuellt stöd är kärnan i verksamheten.
Bemanningen är dygnet runt och du arbetar i team tillsammans med undersköterska, behandlingspedagog och sjuksköterska.
Vi söker dig som vill arbeta dagtid och kvällar med helgarbete enligt schema.
Arbetet innebär att:
Ge boendestödjande och rehabiliterande insatser
Skapa trygghet och struktur i vardagen
Arbeta nära de boende med fokus på återhämtning
Vara en del av ett engagerat team
Vi söker dig som:
Har ett intresse för socialpsykiatri och rehabilitering
Har ett lugnt, empatiskt och professionellt bemötande
Brinner för att skapa en trygg och omhändertagande miljö
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder:
Sommarvikariat 2026
Möjlighet att börja omgående
En trygg och stöttande arbetsmiljö
Möjligheten att göra verklig skillnad för våra boende
Schemalagd tjänstgöring dag/kväll med helgarbete
Skicka ditt CV och en kort presentation till:info@hagagostorp.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: info@hagagostorp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FL vikariat". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Haga Göstorp Psykiatri AB
(org.nr 556180-8816), http://www.hagagostorp.se
Göstorpsvägen 116A (visa karta
)
312 92 LAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göstorpsgården Kontakt
Amanda Möller amanda@hagagostorp.se 0431-78174 Jobbnummer
9743211