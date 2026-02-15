Göstorpsgården i Laholm söker nattvikarie - sommaren 2026

Haga Göstorp Psykiatri AB / Undersköterskejobb / Laholm
2026-02-15


Visa alla undersköterskejobb i Laholm, Båstad, Halmstad, Örkelljunga, Ängelholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Haga Göstorp Psykiatri AB i Laholm, Båstad, Halmstad eller i hela Sverige

Göstorpsgården är ett privat psykiatriboende i Laholm som erbjuder både korttidsboende och boende med särskild service (BMSS) för personer med socialpsykiatrisk problematik.
Vi arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, där trygghet, delaktighet och individuellt stöd är kärnan i verksamheten.
Nu söker vi en nattvikarie inför sommaren 2026

Publiceringsdatum
2026-02-15

Om tjänsten
Som nattpersonal har du en viktig roll i att skapa trygghet och stabilitet under dygnets lugnare timmar. Arbetet kräver ansvarstagande, självständighet och ett professionellt bemötande.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Omvårdnad och tillsyn av boende under natten
Stöd vid oro, ångest eller sömnsvårigheter
Larmhantering
Dokumentation enligt gällande rutiner
Överlämning och samverkan med dagpersonal

Vi söker dig som:
Har ett stort intresse för att arbeta med personer med psykiatrisk problematik
Är lugn, trygg och empatisk i ditt bemötande
Är strukturerad och noggrann i dokumentation

Vi erbjuder:
Sommarvikariat natt ca 80 %
En trygg och stöttande arbetsmiljö
Möjlighet att göra verklig skillnad för våra boende
Schemalagd nattjänstgöring

Låter detta som något för dig?
Skicka ditt CV och en kort presentation till:
info@hagagostorp.se
Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: info@hagagostorp.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Haga Göstorp Psykiatri AB (org.nr 556180-8816)
Göstorpsvägen 116A (visa karta)
312 92  LAHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Göstorpsgården

Jobbnummer
9743213

Prenumerera på jobb från Haga Göstorp Psykiatri AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Haga Göstorp Psykiatri AB: