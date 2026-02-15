Göstorpsgården i Laholm söker nattvikarie - sommaren 2026
2026-02-15
Göstorpsgården är ett privat psykiatriboende i Laholm som erbjuder både korttidsboende och boende med särskild service (BMSS) för personer med socialpsykiatrisk problematik.
Vi arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, där trygghet, delaktighet och individuellt stöd är kärnan i verksamheten.
Nu söker vi en nattvikarie inför sommaren 2026Publiceringsdatum2026-02-15Om tjänsten
Som nattpersonal har du en viktig roll i att skapa trygghet och stabilitet under dygnets lugnare timmar. Arbetet kräver ansvarstagande, självständighet och ett professionellt bemötande.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Omvårdnad och tillsyn av boende under natten
Stöd vid oro, ångest eller sömnsvårigheter
Larmhantering
Dokumentation enligt gällande rutiner
Överlämning och samverkan med dagpersonal
Vi söker dig som:
Har ett stort intresse för att arbeta med personer med psykiatrisk problematik
Är lugn, trygg och empatisk i ditt bemötande
Är strukturerad och noggrann i dokumentation
Vi erbjuder:
Sommarvikariat natt ca 80 %
En trygg och stöttande arbetsmiljö
Möjlighet att göra verklig skillnad för våra boende
Schemalagd nattjänstgöring
Låter detta som något för dig?
Skicka ditt CV och en kort presentation till:info@hagagostorp.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: info@hagagostorp.se
Detta är ett deltidsjobb.
Göstorpsvägen 116A
312 92 LAHOLM
