Gör vardagen enklare - bli timanställd personlig assistent dagtid
2025-12-23
Hos oss blir du en viktig del av ett arbetslag där alla strävar mot samma mål. Du får en arbetsplats där du blir sedd, uppskattad och där din insats är betydelsefull.
Om tjänsten:
Vi söker en timanställd personlig assistent till en glad men bestämd 18-årig kille som bor i en lägenhet i Gnesta. På grund av sina fysiska begränsningar sitter han i rullstol och behöver assistans dygnet runt. Bland hans intressen finns ljus och musik samt att komma ut på promenader. Dina arbetsuppgifter kommer bestå av personlig hygien, hjälp med klädsel, hantering av sondnäring. Trots hans unga ålder och fysiska utmaningar, är han en lättviktskämpe som inte väger mer än 40 kilo, vilket underlättar vid nödvändiga lyft.
Vem är du som söker?
Vi söker en varm, lugn och flexibel person i medelåldern som trivs med att arbeta nära andra människor. Arbetet kan innebära lyft, så god fysisk förmåga är viktigt. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inget krav - det viktigaste är att du har rätt inställning och är villig att lära dig.
Goda kunskaper i svenska krävs för att kommunikationen ska fungera smidigt. Vi ser gärna att du bor i närheten av arbetsplatsen för att underlätta resor till och från arbetet. Körkort är en fördel och ger större flexibilitet i tjänsten.
Omfattning & Arbetsupplägg:
Tillträde: Omgående.
Sysselsättningsgrad: Timanställning vid behov.
Arbetspass: Främst dagpass och helger.
Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb - det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & Anställningsvillkor
Rekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs alltid ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
För att kunna anställas hos oss behöver du ha fyllt 18 år, kunna styrka din identitet och visa att du har rätt att arbeta i Sverige. Dessutom krävs ett giltigt BankID eftersom både anställningsavtal och tidrapporter signeras digitalt.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här.
Lön & Ersättningar
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
