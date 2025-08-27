Gör skillnad varje dag - bli vår nya Barnmorska på Förlossning & BB!
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-08-27
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Är du barnmorska som brinner för att göra skillnad i människors liv? Vill du arbeta i ett dynamiskt team, utvecklas inom din profession och samtidigt njuta av närheten till havet och Göteborgs stadspuls.
Då har vi jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-08-27Om företaget
I Göteborg kombinerar vi modern förlossningsvård med en varm teamkänsla och ett starkt fokus på forskning. Nu söker vi fler barnmorskor som vill bidra till en trygg och positiv förlossningsupplevelse samtidigt som ni får chansen att växa i er yrkesroll.
Vi är barnmorskor, läkare, undersköterskor och sjuksköterskor på Nordens största förlossningsverksamhet, förlossningsvården, Östra sjukhuset. Hos oss föds det cirka 10 000 barn per år. Obstetrikenheten erbjuder vård under graviditet, förlossning och den närmaste tiden efter förlossningen. Vi bedriver flera öppenvårdsmottagningar som bland annat innefattar en av Nordens största ultraljudsmottagningar. Vi har under den senaste tiden startat ett nytt koncept med BB-vård i hemmet.
Vad erbjuder vi dig?
Du får du ett intressant och stimulerande arbete med goda utvecklingsmöjligheter där du dagligen får göra skillnad för den nyblivna familjen. Hos oss är teamarbete nyckeln till framgång. Du blir en del av en arbetsplats där vi stöttar och lyfter varandra i både vardagliga och utmanande situationer. Tillsammans skapar vi en trygg och säker vård för alla blivande föräldrar. Du kommer trivas hos oss om du tycker om att arbeta i akutsjukvård och att ha varierande arbetsuppgifter. Som barnmorska inom Obstetriken arbetar du i en tempofylld och lärorik miljö där du leder och ansvarar för arbetet med kvinnan/partnern och det nyfödda barnet. Vårt arbete bygger på samarbete och vi värdesätter ett gott arbetsklimat utifrån Obstetrikens värdegrund.
Hos oss får du chans att delta i kliniska forskningsprojekt, vidareutbildningar och handledning. Vi tror på att ständigt utveckla både vården och våra medarbetare.
Vår strävan är att ge alla kvinnor förutsättningar att föda på sina egna villkor oavsett om man är frisk eller svårt sjuk.Om tjänsten
Vi är en stor verksamhet, därför har vi delat upp verksamheten i tre mindre enheter, tre förlossningsavdelningar med tillhörande BB-avdelning.
Förlossning 308, BB 310-akutmottagning för gravida och nyförlösta
Förlossning 312, BB 311
Förlossning 314, BB 315
På en av dessa enheter kommer du att arbeta i processen, utifrån en helhetssyn på den födande och familjen. Du kommer att arbeta i team med barnmorskor, undersköterskor, obstetriker, sektionsledare, sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden. Hos oss möter du en prestigelös och professionell arbetsgrupp som strävar efter att göra skillnad för den nyblivna familjen i sin unika situation i livet.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska med ett genuint engagemang för förlossning och BB-vård och som:
Vill vara en aktiv del av ett team som arbetar tätt tillsammans.
Är nyfiken och ser möjligheter till utveckling som en självklar del av ditt arbete.
Tycker om att vårda utifrån olika vårdnivåer.
Varför Göteborg?
Vår arbetsplats ligger nära både stadens puls och västkustens lugn. Efter arbetspasset väntar klippor, havsbris och Göteborgs charm.
Pendlingsmöjligheter
Sjukhuset ligger centralt med goda pendlingsmöjligheter och närhet till kollektivtrafik.
Välkommen till Förlossningen, Göteborg, en arbetsplats där din insats verkligen gör skillnad - varje dag! Ansök!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
