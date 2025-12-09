Gör skillnad varje dag - bli timvikarie i förskola, fritidshem och skola
2025-12-09
, Vårgårda
, Vara
, Falköping
, Ale
Visa alla jobb hos Herrljunga kommun, Bildningsförvaltningen i Herrljunga
Välkommen till Herrljunga! Med ett strategiskt läge i Västra Götaland och närhet till större städer kan du enkelt pendla och ta del av storstadens utbud, samtidigt som du behåller småstadens charm och gemenskap. Med naturen nära till hands finns det dessutom gott om möjligheter till friluftsliv och rekreation.
Hos oss får du chansen att arbeta i en stimulerande miljö där ditt arbete verkligen gör skillnad. Vi sätter människan i centrum och strävar efter att varje medarbetare ska känna sig välkommen och sedd.
Vill du vara med och forma framtidens Herrljunga? Bli en del av oss för att göra vår kommun till den bästa platsen att bo, leva och arbeta på. Tillsammans bygger vi ett Herrljunga med växtkraft!
Bildningsförvaltningen i Herrljunga kommun ansvarar för utbildning från förskola till gymnasieskola. Här arbetar du med att skapa trygghet, utveckling och lärande för barn och unga.
I kommunen finns förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, fritidsgård och kulturskola. Förskolor och fritidshem finns vid alla sju F-6-skolor spridda över kommunen.
Altorpskolan är kommunens enda 7-9-skola och tar emot elever från samtliga F-6-skolor. I Herrljunga tätort ligger också Kunskapskällan, kommunens gymnasieskola.
Har du intresse, vilja och engagemang för att arbeta med barn och ungdomar? Trivs du med att ta ansvar och kan rycka in med kort varsel även tidiga morgnar? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu timvikarier till förskola, skola och fritidshem. Du styr själv när du kan arbeta genom att lägga in din tillgänglighet. Som vikarie i Herrljunga kommun kommer du bli inringd med kort varsel och bli bokad samma dag för att ersätta ordinarie personal vid till exempel sjukdom eller möten.
Arbetet är varierat och ingen dag är den andra lik något som gör rollen både utmanande, lärorik och utvecklande. Huvudsakliga arbetsuppgifter
* Ha tillsyn om barnen
* Stötta vid aktiviteter både inomhus och utomhus
* Hjälpa och uppmuntra barnen i deras utveckling enligt läroplanen
* Hålla i egna lektioner i skolan när det behövs
Vi söker dig som:
Krav på ålder 18 år
har stor personlig lämplighet och ett genuint intresse för att arbeta med barn
Goda kunskaper i svenska språket
fungerar väl i samarbetet med både kollegor och vårdnadshavare Körkort och tillgång till egen bil är meriterande, då det underlättar om du vill arbeta på flera förskolor och skolor.
Ingen tidigare erfarenhet krävs, men du måste ha ett nytt och giltigt utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
I Herrljunga kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Om heltidsuppdrag saknas kan det innebära att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Herrljunga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294049". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Herrljunga kommun
(org.nr 212000-1520) Arbetsplats
Herrljunga kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Bemanningsadministratör
Gitte Olsson gitte.olsson@herrljunga.se 0513-17280 Jobbnummer
9634549