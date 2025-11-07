Gör skillnad varje dag - bli min personliga assistent och vardagshjälte!
2025-11-07
Vårt team växer - och jag söker nu ytterligare en personlig assistent till mitt fantastiska arbetslag!
Du som söker är en självständig och trygg tjej, som vet vad du vill i livet, och trivs med att arbeta med människor. Hos oss möts du av ett varmt och glatt team som tillsammans hjälper mig att leva ett aktivt, självständigt och innehållsrikt liv. Vi har nära till skratt, stöttar varandra och har högt i tak. Din arbetsplats är centralt belägen i Örnsköldsvik. Jag är en tjej i 30-årsåldern som bor här med min familj och söker nu en engagerad personlig assistent som vill vara med och utöka mitt team. Jag värdesätter ett positivt arbetsklimat, gott samarbete och vill gärna hitta någon som trivs med både självständigt arbete. Till en början arbetar du i dubbelassistans tillsammans med mina erfarna assistenter, vilket ger en trygg och grundlig inskolning. Har du tidigare erfarenhet inom personlig assistans är det meriterande, men det viktigaste är att du är snabblärd, lyhörd och nyfiken på att prova nya arbetsmoment. Eftersom du kommer att vara min röst i vardagen, behöver du kunna uttrycka dig tydligt på svenska, både i tal och skrift.
Tjänsten är på deltid med varierande pass enligt schema. I vårt schemaverktyg (Aiai) kan du enkelt också ange när du är tillgänglig, samt önska obemannade pass.
Jag tror att DU: Är en trygg, omtänksam och positiv person.
Har lätt för att samarbeta och trivs nära andra människor.
Är flexibel med arbetstider.
Tycker om att lära nytt och vill göra skillnad i någon annans vardag.
Här möts du av: Ett varmt och stöttande team.
Trygg inskolning och handledning.
Meningsfulla arbetsdagar med mycket skratt.
Möjlighet till fortsatt anställning.
Omfattning & Arbetsupplägg: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Avtal: Du kommer inledningsvis att ha en timanställning och, under förutsättning att allt fungerar finns möjlighet till fasta pass i schemat mellan 50-75%.
Arbetspass: Varierande arbetstider under vardagar och helger.
Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb - det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & AnställningsvillkorRekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs alltid ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
Om du går vidare i rekryteringsprocessen behöver du kunna styrka din identitet och bevisa att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och dina tidrapporter krävs att du har ett BankID.
• --> För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här.
Lön & Ersättningar Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
