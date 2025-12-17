Gör skillnad varje dag - bli en del av vårt team på Tellit!
Detta är Tellit
Sedan 2016 har Tellit haft sitt hjärta i Karlskrona - mitt i stan, i moderna och inspirerande lokaler. Här kombinerar vi innovativ teknik med en varm, personlig kultur där alla kan bidra och växa.
Vi är på en spännande tillväxtresa och hjälper företag att kommunicera enklare och smartare, med våra egna lösningar för mobil- och fast kommunikation. Med vår egenutvecklade växellösning får våra kunder full kontroll, samtidigt som vi gör vardagen enklare och roligare.
Hos oss handlar framgång om mer än teknik - den byggs på starka relationer, passion för service och ett team som stöttar varandra. Vi älskar att leverera kundservice utan väntetider och skräddarsydda lösningar som verkligen gör skillnad.
Vill du vara med och forma framtiden tillsammans med vårt Operations-team? Här får du chansen att utvecklas, ta ansvar och bidra i en miljö där idéer värderas, kreativitet inspirerar och arbetsglädjen alltid finns med.
Gillar du att skapa lösningar som gör kunderna nöjda?Som kollega på Operations använder du ditt engagemang för kundservice för att lösa problem och skapa positiva kundupplevelser. Du hanterar inkommande ärenden via telefon och e-post, du administrerar dem i vårt system och driver dem framåt med fokus på kundnöjdhet. Rollen kan även innefatta utgående samtal.
Tillsammans i teamet arbetar vi mot gemensamma mål - korta svarstider, hög kundnöjdhet och smidiga processer. Vi värdesätter samarbete och att alla aktivt bidrar till vår gemensamma framgång.
Vem är du?
• Du har erfarenhet från telecombranschen och tidigare arbete hos en mobiloperatör ses som ett starkt plus.
• Du har en avslutad gymnasieutbildning, gärna kompletterad med högskolestudier inom exempelvis ekonomi eller IT.
• Du är utåtriktad, positiv och tycker det är roligt att göra skillnad för kunder genom god service.
• Du har en naturlig fallenhet för att lösa problem.
• Du är noggrann, engagerad och beredd att göra en insats där det behövs.
• Du talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
• Du har goda IT-kunskaper och håller dig uppdaterad om ny teknik inom området telefoni och datorer. Du är intresserad av att lära dig nytt inom området.
• Du tycker om utveckling, bidrar med idéer och engagemang samt har en vilja att hitta förbättringar i verksamhet och arbetssätt.
Vad vi erbjuder
Hos Tellit blir du en del av en inspirerande och engagerad arbetsmiljö där vi värnar om våra medarbetare och våra kunder. Här får du varierande arbetsuppgifter, en introduktion och alltid stöd från kollegor som vill se dig lyckas - varje dag.
Ansökan
Hos oss är du inte bara en del av ett team - du blir en del av något större.
Låter detta intressant? Välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
