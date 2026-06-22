Gör skillnad på riktigt - bli Brandtekniker hos Bravida Säkerhet
Professionals Nord Stockholm AB / Installationselektrikerjobb / Mölndal Visa alla installationselektrikerjobb i Mölndal
2026-06-22
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Bravida är en ledande leverantör av tekniska helhetslösningar för fastigheter. Inom säkerhet hjälper vi våra kunder att skapa trygga miljöer genom smarta och framtidssäkra lösningar inom inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning och integrerade säkerhetssystem. Här får du vara med och göra verklig skillnad – varje dag.
Är du en erfaren brandtekniker som vill arbeta med några av Sveriges mest komplexa och samhällsviktiga anläggningar? Hos Bravida Säkerhet får du möjligheten att ta stort eget ansvar, utvecklas inom ditt specialistområde och samtidigt bli en del av ett sammansvetsat team där kunskapsutbyte och samarbete står i fokus. Här arbetar du med moderna brandlarmslösningar hos välkända kunder och får friheten att planera och driva ditt arbete framåt.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Bravida Säkerhets räkning en Brandtekniker. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Bravida. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Bravidas önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
(mailto:info@pn.se
).
Du erbjuds
Möjligheten att arbeta med några av Sveriges största och mest avancerade säkerhetsanläggningar
En roll med stor frihet under ansvar där du själv planerar och driver dina uppdrag
Omfattande utbildnings- och utvecklingsmöjligheter inom både teknik och specialistkompetens
En stabil arbetsgivare med goda karriärmöjligheter och stark gemenskap mellan kollegorPubliceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Som Brandtekniker hos Bravida blir du en del av serviceorganisationen i Göteborg där du arbetar med drift, service och utveckling av brandlarmsanläggningar hos företag och offentliga verksamheter. Du utgår från kontoret i Mölndal men arbetar främst ute hos kunder i Göteborgsområdet och Västsverige.
I rollen ansvarar du för att säkerställa att kundernas anläggningar fungerar optimalt samtidigt som du bygger långsiktiga relationer och identifierar förbättringsmöjligheter. Du planerar stora delar av ditt arbete själv och har nära stöd från både kollegor och ledning.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Service och felsökning av brandlarmsanläggningar
Avprovningar och funktionskontroller
Driftsättning och systemanpassningar
Kundkontakt samt rådgivning kring förbättringar och utveckling av anläggningar
Dokumentation och rapportering
Vi söker dig som:
Har 3-6 års arbetslivserfarenhet med brandlarmsanläggningar
Erfarenhet av Schneider, Autronica eller andra brandlarmsystem
Innehar B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Är svensk medborgare och kan genomgå säkerhetsprövning, bakgrundskontroll och kreditupplysning
Meriterande
Certifieringar inom brand- och säkerhetsområdet
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Bravida.
Du är serviceinriktad och förstår vikten av att skapa en positiv kundupplevelse. Du arbetar strukturerat och tar ansvar för att planera och genomföra ditt arbete med hög kvalitet. Vidare är du en lagspelare som gärna delar med dig av din kunskap samtidigt som du är ödmjuk och förtroendeingivande i mötet med kunder och kollegor.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid, tillsvidare
STAD: Mölndal/Göteborg
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: info@pn.se
(mailto:info@pn.se
)
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se
(mailto:info@pn.se
). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665), https://www.bravida.se/kontakt/sverige/stockholm-fire-and-security/
431 49 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bravida Sverige AB Kontakt
Konsultchef
Filippa Furugren filippa.furugren@pn.se +46708804779 Jobbnummer
9972712