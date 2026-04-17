Gör skillnad i sommar! Kom och jobba på särkiltboende inom äldreomsorgen!
2026-04-17
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
1 plats(er). Publiceringsdatum 2026-04-17

Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med att ge äldre personer en trygg, meningsfull och värdig vardag? Då är detta arbetet något för dig.
I Ljungby kommun finns det 7 särskilda boenden - Brunnsgården, Haraberget, Åsikten, Ljungsätra, Ljungberga samt Åbrinken i Lagan och Björkäng i Lidhult. Arbetet här är både viktigt och varierande, och du blir en central del i omsorgstagarnas liv.
Som medarbetare arbetar du nära omsorgstagarna och stöttar dem i det som är viktigt för deras välbefinnande. Det kan handla om personlig omvårdnad, stöd vid måltider, hjälp med förflyttningar, medicinhantering samt att skapa trygghet och struktur under dagen. En stor del av arbetet handlar också om att bidra till en aktiv och social vardag. Det innebär att uppmuntra till och delta i aktiviteter, sällskapa, samtala och skapa trivsel samt stödja omsorgstagarna i att behålla sina intressen och förmågor.Kvalifikationer
Du utgår alltid från den boendes individuella behov, önskemål och förutsättningar.
Vi söker därför dig som har ett genuint intresse för människor, är ansvarstagande och har god samarbetsförmåga. Det är viktigt att du är flexibel, trygg och har våra omsorgstagares behov i fokus. Du behöver kunna behärska det svenska språket väl, både i skrift och tal då dokumentation är en viktig del av ditt arbete. Arbetet kräver att att du ska kunna hantera dator och telefon eftersom dessa är våra arbetsverktyg.
Arbetet sker i team, där alla roller är viktiga. Du är aldrig ensam och har alltid stöttande kollegor vid din sida.
Anställningsform: Sommarjobb / Feriearbete.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader.
Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för flera tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Vår senaste medarbetarenkät visa att:
• 93 procent tycker att jobbet känns meningsfullt.
• 93 procent upplever att chefen har tillit till att medarbetare utför sina uppgifter på ett bra sätt.
• 78 procent ser fram emot att gå till jobbet.
Resultatet är högt gällande respektfullt bemötande (93%) och trygghet på arbetsplatserna (94%).
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Kommunen tar ansvar för hela rekryteringen och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307784". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljungby kommun
(org.nr 212000-0670)
341 83 LJUNGBY Arbetsplats
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Sektionschef
Jasna Isovic 0372-78 97 01 Jobbnummer
9861110