Gör skillnad i sommar - sommarjobba inom vård och omsorg i Botkyrka kommun!
2026-01-07
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker dig som vill göra skillnad! Inför sommaren söker vi dig som vill bidra till en bra vardag för medborgare som är i behov av hemtjänst, bor på äldreboende samt bor eller vistas på våra LSS-verksamheter i olika grad.
Hemtjänst - arbetet inom hemtjänsten utförs i brukarens egna hem. Det kan vara såväl omvårdnad som servicetjänster i form av handling och städning i hemmet som utförs.
Äldreboende - brukaren bor på någon av kommunens vård- och omsorgsboende där du utför insatser i vardagen såsom omvårdnad, städning och aktivitetsstimulans.
Gruppbostad - ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation för brukare med funktionsnedsättning i något av kommunens boenden.
Gruppbostad, dövenheten - ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation för brukare med funktionsnedsättning på vår dövenhet där det krävs att du kan teckenspråk.
Servicebostad och boendestöd - brukare i eget boende eller i servicebostad som behöver någon typ av stöd i vardagen. En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och en fast personalgrupp.
Korttidshem för barn - säkerställa en god livskvalitet med omvårdnad, lek och stimulans för barnen och ungdomarna under sin korttidsvistelse i kommunens verksamhet.
Personlig assistans - som personlig assistent hjälper du en brukare i dennes hemmiljö med allt hen behöver stöd med såsom omvårdnad, aktivitetsstimulans och övriga behov i vardagen.
För mer information och filmer se: https://www.botkyrka.se/sommarjobbomsorg.
Vi söker just nu timvikarier och sommarvikariat för dessa verksamheter runt om i hela Botkyrka. Arbetstiderna varierar stort - både dag, kväll, helg och nattjänstgöring.
Vi erbjuder dig
Som vikarie kommer du att få ett introduktionsprogram där du de första dagarna följer en annan medarbetare och lär dig alla moment. När du sedan känner dig trygg kommer du att arbeta självständigt - men alltid i en nära dialog med chef, koordinator/administratör och kollegor. Genomförandeplaner och rutiner hör till vår vardag och dessa är vägledande i ditt arbete.
En anställning hos Bemanningsenheten ger dig en chans att prova på att arbeta i olika verksamheter som t ex vård- och omsorgsboende, hemtjänst och olika LSS-verksamheter, för att
se var du trivs bäst. Som medarbetare i Botkyrka kommun har du meningsfulla arbetsuppgifter och fina, trevliga kollegor i en kommun som är långt ifrån lagom. Välkommen att bli en
del av ett engagerat team som stöttar varandra.
Öppet hus
Vi kommer att hålla öppet hus under två tillfällen på Branta Backen 8 i Tumba. Här får du möjlighet att prova på vissa arbetsmoment och få insyn i hur en dag inom vård- och omsorg kan se ut. Du får också möjlighet att träffa några av oss som jobbar på Bemanningsenheten, som kan svara på frågor om vad det innebär att jobba som timvikarie, och annat du undrar över gällande tjänsten.
Varmt välkommen tisdag den 10 februari mellan 14:00-19:00 eller fredag den10 mars mellan 14:00-19:00
Du som söker till oss
För att söka behöver du vara 18 år fyllda och vi vill att du har:
- bra kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
- bra datorvana, i arbetet ingår dokumentation.
- god fysik.
- Inom en del av hemtjänstens verksamheter är det krav på B-körkort och/eller att du ska kunna cykla.
Det är meriterande om du har:
- tidigare arbetslivserfarenhet inom äldreomsorgen.
- en pågående eller färdig gymnasieutbildning inom vård- och omsorgsprogrammet eller eftergymnasial utbildning.
- ett godkänt bevis för skyddad yrkestitel.
- erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
- erfarenhet av att arbeta med missbruks och/eller psykisk problematik.
- erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
- möjlighet att arbeta hela sommarperioden.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas innan anställning, oftast i samband med anställningsintervju. Utdraget begär du själv via polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.
Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor. Du kan också beställa det digitalt om du har en Kivra-brevlåda för snabbare handläggning.
I samband med anställning behöver du även kunna uppvisa giltigt arbetstillstånd alternativt visa upp EU-medborgarskap.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan via denna annons, och inte via e-post, telefon eller post.
Tim- eller månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VON/2025:00429".
Detta är ett deltidsjobb.
Botkyrka kommun (org.nr 212000-2882)
Botkyrka kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Kontakt
