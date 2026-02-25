Gör skillnad i sommar - Sommarjobb inom vården för dig 16-18 år!
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Är du ungdom mellan 16-18 år, vill göra skillnad och samtidigt få värdefull arbetslivserfarenhet? Vi söker dig som vill skapa gemenskap inom Vård och omsorg.
Nu kan du som är mellan 16-18 år få jobba med att träffa och göra sociala aktiviteter för personer som har hemtjänst, bor på särskilt boende eller med boende inom funktionshinder. Nytt för i år är också att du som har en A-traktor också kan ansöka till hemtjänsten ute på landsbygden.
Hur går jobbet till?
Ni jobbar två och två med att göra sociala aktiviteter i hemmet eller utomhus. Ni kan till exempel ha med sällskapsspel, korsord, samtal och tips på uteaktiviteter. Innehållet i uppgifterna kan skilja lite beroende på vilket område du anställs inom och där vissa serviceinsatser kan ingå.
Du jobbar dagtid fyra dagar i veckan (måndag-torsdag) under fyra veckor (29 juni-23 juli). Den 16 juni är det en heldags introduktion och sedan har vi en uppföljning den 23 juli.
Vi vill att du berättar lite om dig själv, vilket geografiskt område du är intresserad av och varför du vill arbeta hos oss i sommar!
Vem söker vi?
- Ungdomar boende i Arvika kommun mellan 16-18 år.
- Du är social, empatisk och kreativ.
- Du är ansvarstagande och kan arbeta i par.
Du som har en egen A-traktor är kraven:
- AM-körkort
- Laglig A-traktor (besiktigad, försäkrad och körduglig)
Vi erbjuder
Lön och för A-traktor utgår även milersättning under arbetstiden enligt avtal.
Vårdnadshavares samtycke krävs.
- 99,39 kronor i timmen om du har fyllt 16 år
- 110,60 kronor i timmen om du är 17 år
- 123,63 kronor i timmen när du har fyllt 18 år
Ansökan
Urval sker löpande under ansökningsperioden. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Vi värnar om att all kompetens tas tillvara och välkomnar alla sökande. Vi eftersträvar mångfald.
