Gör skillnad i sommar - bli semestervikarie inom vård och omsorg
Arboga kommun, Vård och omsorg / Undersköterskejobb / Arboga Visa alla undersköterskejobb i Arboga
2026-01-15
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arboga kommun, Vård och omsorg i Arboga
Är du undersköterska, vårdbiträde eller har du erfarenhet av att jobba inom vård och omsorg? Vill du ha ett meningsfullt, utvecklande och tryggt arbete där du gör skillnad varje dag, då är du varmt välkommen att bli en del av Arboga kommuns vård- och omsorgsteam sommaren 2026!
Hos oss får du:
• Ett jobb som betyder något - du stöttar människor i deras vardag och bidrar till livskvalitet.
• Introduktion och stöd - vi ser till att du känner dig trygg i din roll.
• Flexibla arbetstider - dag, kväll eller natt, samt möjlighet till timvikariat.
• Individuell lönesättning - vi värdesätter din kompetens och erfarenhet.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Du hjälper och stödjer våra vårdtagare med personlig omvårdnad, förflyttningar, måltider och serviceinsatser som städ, tvätt och inköp. Du dokumenterar i våra system och samarbetar med kollegor för att ge bästa möjliga stöd.
Hos oss arbetar du nära människor och gör skillnad varje dag. Du stöttar vårdtagare i vardagen - på deras villkor och utifrån deras behov. Vi möter varje person med respekt, självbestämmande och integritet.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Är lugn, trygg och har lätt för samarbete.
• Har ett professionellt bemötande präglat av respekt och empati.
• Har goda kunskaper i svenska och datorvana.
• Är minst 18 år vid anställningens start.
• Har B-körkort och/eller kan cykla (för vissa tjänster).
Meriterande:Har du utbildning eller erfarenhet inom omsorg är det meriterande liksom genomförd webbutbildning Demens ABC samt möjlighet att arbeta hela sommaren.
Vi erbjuder
• Ett arbete där respekt, självbestämmande och integritet är grunden.
• En arbetsplats med gott arbetsklimat och stöd från kollegor.
• Möjlighet att utvecklas och lära nytt.
• Den introduktion du behöver för att du ska känna dig trygg hos oss och med dina arbetsuppgifter.Anställningsvillkor
• Semestervikariat, tidsbegränsad anställning under perioden juni-augusti 2026.
• Tjänstgöringsgrad: varierande, dag/kväll/natt samt varannan helg.
• Timvikariat, lägg din tillgänglighet i Time Care Pool. Du kommer att bokas på arbetspass via sms och ska kunna inställa dig på arbetsplatsen inom 30 minuter från det att du får en bokning.
• Tillträde enligt överenskommelse.Ersättning
Individuell lönesättning.
Dokument du behöver
• Om du är utbildad undersköterska eller vårdbiträde önskar vi att du vid eventuellt intervjutillfälle tar med diplom/studiebevis.
• Diplom från genomförd utbildning gällande "Basala hygienrutiner inom vård och omsorg". Socialstyrelsens hemsida - Basala hygienrutiner. (https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/courses/552/basala-hygienrutiner-i-vard-och-omsorg-2026)
• Utdrag ur Polisens belastningsregister Polisens hemsida - Utdrag för att kontrollera egna uppgifter. (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/)
• Giltig id-handling vid intervju (någon av nedanstående):- Svenskt vanligt pass (provisoriskt pass är inte giltigt som legitimation).- Svenskt nationellt id-kort.- Svenskt körkort.- Svenskt SIS-märkt id-kort.- Identitetskort för folkbokförda i Sverige
• För att arbeta hos oss måste du ha rätt att jobba i Sverige (arbetstillstånd). Det kan du ha genom svenskt medborgarskap, medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller ett giltigt uppehålls- eller arbetstillstånd. Du behöver kunna visa upp giltiga handlingar som styrker detta.Kontakt
Götgården - Gunilla Fröding 0589-874 24.Strömsborg - Therese Nilsson 0589-874 84.Solängen - Annelie Reinholdsson 0589-870 58.Trädgården - Jennie Berg 0589-876 38.Åspegeln - Sofia Pedersen 0589-876 40.Hemtjänst - Johanna Larsson 0589-871 21.Bemanningsenheten - 0589-871 00.
Facklig kontakt
Kommunal, 010-442 81 87.
Så ansöker du
Sista ansökningsdag 2026-04-15.
Bifoga CV och personligt brev i pdf- eller Word-format (ej pages). Vi rekryterar löpande - vänta inte med din ansökan!
Välkommen att bli en del av vårt team och skapa en trygg och värdig vardag för våra vårdtagare!
• ? Läs mer på vår hemsida arboga.se (https://www.arboga.se) Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/3". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arboga kommun
(org.nr 212000-2122) Arbetsplats
Arboga kommun, Vård och omsorg Kontakt
Bemanningsenheten 0589-871 00 Jobbnummer
9685179