Gör skillnad i sommar - arbeta som tim/sommar-vikarie hos oss i sommar
2026-04-10
Nu söker vi dig som vill vara sommarvikarie/timvikarie hos oss i sommar. Här får du inte bara en lön, du får berättelser, skratt och möjligheten att förgylla någons vardag.
Vi söker kollegor inom olika verksamheter
* Dag/ kväll/ Helg 4 av10 helger inom hemtjänst om äldreboende och korttids. Vi kan i enskilda fall erbjuda varannan helg om det fungerar bättre för dig och verksamheten.
* Nattjänster i Nattpatrull/hemtjänst och på våra äldreboenden
* Helgtjänster ständig helg med heltidslön och arbete 30 timmar/ vecka
* Dagverksamhet (kan komma att kombineras med annan tjänst)
Som semestervikarie hos oss är du navet i våra boendes vardag. Du hjälper till med allt från personlig omvårdnad, serviceinsatser till att gå på promenader eller bara sitta ner för en pratstund. Ingen dag är den andra lik, och din närvaro är det som gör skillnad. Du kommer att dokumentera i våra verksamhetssystem och samverka med andra yrkesroller i verksamheten.
Vi erbjuder:
* Introduktion: Vi ser till att du känner dig trygg i dina arbetsuppgifter från start.
* Värdefull erfarenhet: Perfekt för dig som studerar till sjuksköterska eller socionom.
* Gemenskap: Ett stöttande team som tar hand om varandra.
10 plats(er).
Tillsammans skapar vi en kultur där utveckling, delaktighet, relationer och kommunikation är centrala för att bygga en framgångsrik och hållbar. Vi tar ansvar för Vansbrobornas bästa
Du kommer att
ge vård, omsorg och service samt personlig omvårdnad
verka förebyggande vid utförande av vardagliga sysslor
dokumentera i verksamhetssystem
skapa en trygg och meningsfull tillvaro.
samverka med andra yrkesroller i verksamheten
vara navet i våra boendes vardag
Du måste ha
Kunskaper i svenska språket motsvarande B2, både i tal och skrift. https://www.folkuniversitetet.se/mer-om-sprak/vilken-niva-ska-jag-valja/
B-körkort om du önskar arbeta inom hemtjänsten
Det är meriterande om du också har
undersköterskeutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Vi vill att du
varm och lyhörd med hjärtat på rätt ställe
brinner för arbete med och för människor
är relationsskapande
har en god samarbetsförmåga
är självständig.
Ansökan
Tillsättning sker enligt överenskommelse. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka din ansökan per post till adress; Vansbro kommun Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks.
Vi använder e-rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR (dataskyddsförordningen). Insända ansökningar återsändes ej.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om Vansbro kommun
Hos oss är var och en av oss en viktig del i helheten! Vansbro kommun kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete med goda arbetsvillkor och ständigt lärande. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar bättre trivsel och resultat på arbetsplatsen, därför är det viktigt för oss att du känner dig delaktig i vår utveckling av verksamheten och stolthet över den verksamhet som vi tillsammans skapar för våra medborgare i Vansbro kommun.
Vansbro kommun är den lilla kommunen med det stora innehållet. Längs älven sträcker sig kommunens lokalsamhällen Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna och Nås med kringliggande byar i de västra delarna av Dalarna. I Vansbro kommun är vi mycket stolta över bredden inom näringslivet som skapar en mycket god arbetsmarknad med ett brett och rikt föreningsliv samt god kommunal service i samtliga kommundelar. Hos oss finns en närhet och enkelhet som ger stora möjligheter till livskvalité.
Vansbro kommun erbjuder friskvårdsbidrag, semesterdagsväxling samt busskort till förmånligt pris.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Sommarjobb / Feriearbete.
Varaktighet: 3-6 månader.
Arbetstid: Schema. Arbete dag, kväll och helger , natt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318398-2026-3".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vansbro kommun
(org.nr 212000-2130)
Box 7
)
786 31 VANSBRO
För detta jobb krävs körkort.
Vansbro kommun, Sektor Äldreomsorg
Poolchef äldreomsorgen
Pernilla Hed pernilla.hed@vansbro.se 0281-75224
